×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harika, barışa büyük katkı sağladı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harika, barışa büyük katkı sağladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 01:20

Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, Mısır ziyareti öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump "Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika, barışa büyük katkı sağladı, kendisine çok saygı duyuluyor. Güçlü bir ülkesi ve ordusu var." dedi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin yarın toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ateşkesindeki rolüne ilişkin de konuşan Trump, "

İsrail'den sonra Mısır'a gidiyoruz. Bölgedeki güçlü, zengin ülkelerden. Herkes artık yoruldu, bu sadece son yılların değil yüzyılların savaşı. İnsanlar artık bıktı, ateşkes kalıcı olacak ve öyle de kalacak. 20 rehine Hamas'ın elinde. Belki planlarımızdan biraz erken alacağız ama şimdiden bun söylemek istemem. Bazen acı çekmeden olmuyor. Bunu Rusya'da gördüm. Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika. Erdoğan barışa büyük katkı sağladı, kendisine çok saygı duyuluyor. Güçlü bir ülkesi ve ordusu var. Gazze'ye gitmek isterim. Zaten bölgeyi çok iyi biliyorum ama gidip ayak basmak isterim.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: İsrailin attığı imzanın arkasında durması temin edilmeliCumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Donald Trump#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!