ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harika, barışa büyük katkı sağladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin yarın toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ateşkesindeki rolüne ilişkin de konuşan Trump, "

İsrail'den sonra Mısır'a gidiyoruz. Bölgedeki güçlü, zengin ülkelerden. Herkes artık yoruldu, bu sadece son yılların değil yüzyılların savaşı. İnsanlar artık bıktı, ateşkes kalıcı olacak ve öyle de kalacak. 20 rehine Hamas'ın elinde. Belki planlarımızdan biraz erken alacağız ama şimdiden bun söylemek istemem. Bazen acı çekmeden olmuyor. Bunu Rusya'da gördüm. Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika. Erdoğan barışa büyük katkı sağladı, kendisine çok saygı duyuluyor. Güçlü bir ülkesi ve ordusu var. Gazze'ye gitmek isterim. Zaten bölgeyi çok iyi biliyorum ama gidip ayak basmak isterim.