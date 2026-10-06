ABD Başkanı Trump: Bırakın İran Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin

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ABD'nin Nebraska eyaletindeki Grand Island kentinde düzenlenen bir seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, "savaşla ilgili fiyat artışlarının" sadece yapay bir durum" olduğunu öne sürdü.

Trump, "Fiyatlar biraz yüksek. Ancak bu, dünyayı ve ülkemizi güvende tutmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel." dedi.

Trump daha sonra İran’ın bir ABD şehrine saldırı düzenleme olasılığına değindi.

İran'ın ABD'de "bir şehri yok edebileceğini ifade eden Trump, "Bırakın Los Angeles’ı yok etsinler. Bırakın San Diego’yu yok etsinler. Bu, ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." ifadelerini kullandı.

'ÇATIŞMALAR UZUN SÜRE DEVAM EDEBİLİR'

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Savaşın "aslında neredeyse bittiğini” savunan Trump, konuşmasının devamında çatışmaların uzun süre devam edebileceğini kabul etti.

ABD Başkanı İran’ın ekonomik baskıya dayanma kabiliyetini değerlendirerek, İranlı liderlerin kendilerini "acı eşiği yüksek" diye tanımladıklarını bildirdi.

Çatışmanın eninde sonunda sona ereceğini öngören Trump, fiyatların "çok keskin bir şekilde" düşeceğini sözlerine ekledi.

CALIFORNIA VALİSİ NEWSOM: TRUMP AKIL SAĞLIĞINI YİTİRDİ

Trump’ın sözlerini eleştirdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı'nın akıl sağlığını yitirdiğini iddia etti.

Newsom, ABD’deki sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "Kaliforniya’yı işgal etmek için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra, Donald Trump şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego’yu 'ortadan kaldırması' gerektiğini söylüyor. O, akıl sağlığını yitirmiş ve tehlikeli biri" dedi.