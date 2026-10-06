×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Trump: Bırakın İran Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Gavin Newsom#İran Savaşı
ABD Başkanı Trump: Bırakın İran Los Angeles ve San Diegoyu yok etsin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:07

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın California’nın en büyük iki şehrini yok etmesine izin verilmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, İran ile savaşın uzun süre daha devam edebileceğini belirtti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD'nin Nebraska eyaletindeki Grand Island kentinde düzenlenen bir seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, "savaşla ilgili fiyat artışlarının" sadece yapay bir durum" olduğunu öne sürdü.

Trump, "Fiyatlar biraz yüksek. Ancak bu, dünyayı ve ülkemizi güvende tutmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel." dedi.

Trump daha sonra İran’ın bir ABD şehrine saldırı düzenleme olasılığına değindi.

Gözden Kaçmasınİsrailde iç savaş riski arttı: CIAden dikkat çeken raporİsrail'de iç savaş riski arttı: CIA'den dikkat çeken raporHaberi görüntüle

İran'ın ABD'de "bir şehri yok edebileceğini ifade eden Trump, "Bırakın Los Angeles’ı yok etsinler. Bırakın San Diego’yu yok etsinler. Bu, ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump: Bırakın İran Los Angeles ve San Diegoyu yok etsin

'ÇATIŞMALAR UZUN SÜRE DEVAM EDEBİLİR'

Haberin Devamı

Savaşın "aslında neredeyse bittiğini” savunan Trump, konuşmasının devamında çatışmaların uzun süre devam edebileceğini kabul etti.

ABD Başkanı İran’ın ekonomik baskıya dayanma kabiliyetini değerlendirerek, İranlı liderlerin kendilerini "acı eşiği yüksek" diye tanımladıklarını bildirdi.

Gözden KaçmasınYine bir laboratuvar faciası... Dünya diken üstünde Rusya’daki veba vakası salgına dönüşür müYine bir laboratuvar faciası... Dünya diken üstünde! Rusya’daki veba vakası salgına dönüşür mü?Haberi görüntüle

Çatışmanın eninde sonunda sona ereceğini öngören Trump, fiyatların "çok keskin bir şekilde" düşeceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump: Bırakın İran Los Angeles ve San Diegoyu yok etsin

CALIFORNIA VALİSİ NEWSOM: TRUMP AKIL SAĞLIĞINI YİTİRDİ

Trump’ın sözlerini eleştirdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı'nın akıl sağlığını yitirdiğini iddia etti.

Newsom, ABD’deki sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "Kaliforniya’yı işgal etmek için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra, Donald Trump şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego’yu 'ortadan kaldırması' gerektiğini söylüyor. O, akıl sağlığını yitirmiş ve tehlikeli biri" dedi.

Gözden KaçmasınAtina-Washington arasında milyarlık silah pazarlığıAtina-Washington arasında milyarlık silah pazarlığıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Donald Trump#Gavin Newsom#İran Savaşı

BAKMADAN GEÇME!