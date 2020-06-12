ABD Başkanı Trump: "Bağnazlık ve ön yargıya karşı birlik olmalıyız"

Trump, Teksas eyaletinin Dallas kentinde siyahi toplum temsilcileri bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington eyaletinin Seattle kentinde bir grup protestocunun "otonom bölge" ilan etmesine tepki gösteren Trump, "Seattle'da olanlara bakın. (Göstericiler) Kenti ele geçirdiler. Seattle çok büyük bir şehir. Böyle bir şey Teksas'ta yapılamazdı." ifadesini kullandı.

Trump, son günlerde ülkede "herkes için eşitlik" tartışmaları olduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki bölünmüşlüğü körüklemek ve aşırı bir gündem ortaya koymak isteyen birileri var. Biz onların peşinden gitmeyeceğiz. Onların yolu, ancak daha fazla yoksulluk, suç ve acı doğuracaktır." dedi.

Polis teşkilatlarının "dağıtılması" fikrine de şiddetle karşı çıkan Trump, "Polisler dağıtıldığında ne yapacaklar? Biz tam tersini yapıp, polislerin eğitimine daha fazla enerji ve kaynak ayırmalıyız. Polisimize saygı duymalı ve onlara sahip çıkmalıyız. Polisler bizi koruyor. Nereye giderseniz gidin, çürük elmalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"BAĞNAZLIK VE ÖN YARGIYA KARŞI BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"

Ülkedeki sorunların onarılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Trump, "Nerede ortaya çıkarsa çıksın, bağnazlık ve ön yargıya karşı birlik olmalıyız. Ancak, 10 milyonlarca iyi yürekli Amerikalıyı, yanlış yere 'ırkçı' ya da 'yobaz' olarak etiketleyerek yaraları iyileştiremeyiz ve ilerleme kaydedemeyiz." görüşünü paylaştı.

Siyahi Amerikalıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için sağlık ve ekonomi de dahil birçok konuda adım atacaklarını kaydeden Trump, "Polis teşkilatlarının güç kullanımı konusunda en güncel profesyonel standartları karşılaması üzerine bir başkanlık kararnamesini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, gerginliğin azaltılmasını sağlayacağız ve sosyal hizmet uzmanlarının, güvenlik güçlerine bazı durumlarda eşlik etmelerine izin vereceğiz. Polisimizin mükemmel bir şekilde eğitildiğinden emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.