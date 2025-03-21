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ABD Başkanı Trump açıkladı: Kısa sürede Ukrayna ile anlaşmayı imzalayacağız

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#Donald Trump#Ukrayna#Rusya-Ukrayna Süreci
ABD Başkanı Trump açıkladı: Kısa sürede Ukrayna ile anlaşmayı imzalayacağız
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 00:22

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirerek, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi durumdayız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüştük, bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile nadir toprak elementler anlaşması konusunda iyi durumda olduklarını belirten Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

 

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#Donald Trump#Ukrayna#Rusya-Ukrayna Süreci

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