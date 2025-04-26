ABD Başkanı Time’a konuştu: Kırım Rusya’da kalacak

Haberin Devamı

‘SUUDİLER İSRAİL İLE NORMALLEŞECEK’

Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bir Ortadoğu turuna çıkmaya hazırlanan ABD lideri, Suudi Arabistan’ın İsrail’le normalleşmeyi öngören İbrahim Anlaşması’na “imza atacağını” da kesin bir dille söyledi. Önceki gün de Beyaz Saray’da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’yi ağırlarken gazetecilere konuşan Trump, “birçok ülkenin anlaşmaya katılmak istediğini” belirtti ve “İbrahim Anlaşmaları” sebebiyle Nobel Barış Ödülü’nü hak etmiş olabileceğini ifade etti. Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk döneminde arabuluculuk yaptığı anlaşmaya Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn imza atmıştı. Riyad ise bir anlaşma karşılığında Filistin sorununa iki devletli çözümü şart koştuğunu açıklamıştı.

Haberin Devamı

RÜMEYSA’YI SORDULAR

Trump’ın göreve gelmesiyle ABD üniversitelerinde İsrail karşıtı eylemlere katılan yabancı öğrencilere baskı artmış, Türk üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk de 25 Mart’ta gözaltına alınmıştı. Öztürk’ten “haberdar olmadığını” söyleyen Trump, ancak Adalet Bakanlığı’ndan karşı bir kanıt varsa yayınlamasını isteyeceğini söyledi.





‘2028’ ŞAPKALARI SATIŞTA

ABD Başkanı’nın, anayasaya aykırı olmasına karşın “üçüncü dönem için aday olabileceği” yönündeki açıklamalarının ardından Trump Organizasyonu’nun çevrimiçi mağazası “Trump 2028” ürünlerini satmaya başladı. Trump’ın oğlu Eric Trump da sosyal medya hesabında 50 dolara satılan “Trump 2028” şapkasını taktığı bir fotoğraf paylaştı. Amerikan anayasasının 22’nci maddesine göre hiç kimse başkanlık makamına iki defadan fazla seçilemiyor. Ancak Trump daha önce, “Bunu yapmanın yolları var” diye konuşmuştu.

ABD YÖNETİMİ GÖZÜNÜ OKYANUSLARA DİKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e olan kritik mineral bağımlılığını azaltmak amacıyla okyanus tabanında maden arama ve çıkarma faaliyetlerinin yapılmasını emreden bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararname, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA), “hem ABD sularında hem de uluslararası sularda” madencilik izinlerini hızlandırma talimatı veriyor.

Haberin Devamı

ANLAŞMANIN İHLALİ

Trump yönetiminin adımı, ABD hariç her büyük kıyı ülkesinin onayladığı ve okyanus tabanlarında madenciliği yasaklayan 1994 tarihli ‘Uluslararası Deniz Tabanı’ anlaşmasının ihlali anlamına geliyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca, uluslararası sular BM’nin yetkisi altında bulunuyor. Yani ABD’nin kendi kıyısından 200 deniz milinin ötesinde maden çıkarmak isterse BM’den onayını alması gerekiyor. Okyanus tabanının bazı kısımları, ABD’nin ekonomik ve askeri güvenliği için kritik gördüğü, ileri teknolojiler için gerekli nikel, kobalt ve manganez gibi değerli mineraller içeriyor.