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ABD Başkanı Joe Biden'den koronavirüsle mücadele mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'dan paylaştığı mesajda corona virüsüyle (koronavirüs) mücadele kaybedecek bir saniyenin olmadığını belirtti.
Dün yemin ederek 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, "Virüsü kontrol altına almak söz konusu olduğunda kaybedecek bir dakika yok" ifadesini kullandı.
Biden mesajının devamında şöyle yazdı: "Bu nedenle bugün, testin yaygınlaştırılması, aşılama ve okullar ile işletmelerin güvenli şekilde yeniden açılması için kararnameler imzalayacağım."
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