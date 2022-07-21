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ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

#ABD#Biden#Koronavirüs
ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. 79 yaşındaki Joe Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif semptomlarla atlattığı öğrenildi.

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Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.  Yapılan resmi açıklamada Biden'ın iyileşene kadar kendini izole edeceği ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getireceği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ, HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR

79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif semptomlarla atlattığı öğrenildi.

Aşıları tam olan ve iki kez güçlendirici doz alan Biden'ın Pfizer'in anti-Kovid hapı Paxlovid  ile tedavi edildiği aktarıldı.

TEMASLI OLDUĞU KİŞİLER BİLGİLENDİRİLECEK

Beyaz Saray ayrıca Biden’ın en son salı günü yaptırdığı testin negatif çıktığını belirterek başkanın son günlerde temas halinde olduğu kişilerin bilgilendirileceğini duyurdu.

Biden’ın sağlık durumu hakkındaki güncellemeler günlük olarak Beyaz Saray tarafından sağlanacak.

KANSER AÇIKLAMASI ENDİŞELERE NEDEN OLMUŞTU

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Biden'ın dün yaptığı bir konuşma sırasında kanser olduğunu söylemesinden kısa bir panik yaşanmış ve  sonra Beyaz Saray açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın ifadelerinin, başkanlık görevine başlamadan önce kanser tedavisi gördüğüne atıfta bulunduğu belirtildi. Beyaz Saray görevlisi Andrew Bates, Biden'ın bunu ifade ederken geçmiş zaman fiili yerine şimdiki zaman fiilini kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

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#ABD#Biden#Koronavirüs

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