ABD Başkanı Joe Biden: Kaos olmaksızın ayrılamazdık

Amerikan ABC kanalına konuşan Başkan Joe Biden, Afganistan’dan ayrılma kararını, tahliye sürecinde ortaya çıkan durumu ve son gelişmeleri değerlendirdi. Afganistan’dan ayrılma kararının doğru olduğunu ve kararının arkasında olduğunu vurgulayan Biden, bu kararı almalarının gerekçelerini anlattı.



KARAR ALMA SÜRECİ

“Afganistan’dan ayrılma sürecinin daha iyi yönetilebileceğine inanmıyor musunuz” şeklindeki soruya yanıt veren Biden, “Sanmıyorum. Bunun bir yolu olduğu fikri var ama bunun nasıl olacağını bilmiyorum” şeklinde konuştu. Biden ayrıca, söz konusu kararı alırken kaos yaşanma ihtimalini de değerlendirdiklerini belirtti. Amerikalıların ülkeden ayrılmasına izin verip vermeyeceği konusunda Taliban’ın ne yapacağından emin olmadıklarını anlatan Biden, “Peki şu an ne yapıyorlar, işbirliği yapıyorlar. Amerikan vatandaşlarının ayrılmasına izin veriyorlar” dedi.

Kabil Hamid Karzai Havalimanı’nda ortaya çıkan kaos görüntüleriyle ilgili fikri sorulan Biden, “Bir an önce kontrolü sağlamalıyız ve hızlı hareket etmeliyiz diye düşündüm. Ve öyle de yaptık” şeklinde konuştu. Afganistan’ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Taliban’a karşı herhangi bir savunma yapmayan Afgan güvenlik güçlerine atıf yapan Biden, tam da bu sebeplerle ülkeden ayrılmalarının çok doğru bir karar olduğunu söyledi.



‘ÖLÜMLERİ ENGELLEDİM’

“Basit bir karar verebilirdim. Eğer kalıyoruz deseydim o zaman çok daha fazla askeri oraya göndermeye hazırlanmamız gerekirdi” ifadesini kullanan Biden, verdiği kararlarla çok sayıda Amerikan askerinin Afganistan’da ölmesini engellediğini belirtti. Biden, Afganistan’dan ayrılmak isteyen tüm Amerikalıların tahliye sürecinin 31 Ağustos’tan sonraya sarkması durumunda ne yapacaklarının sorulması üzerine, gerekirse bazı ABD askerlerinin kalacağını söyledi. Biden, kalan vatandaşlarını Afganistan’dan çıkaracaklarını belirtti.

‘ORDUNUN 11 GÜN İÇİNDE ÇÖKECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK’

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afgan ordusunun ve hükümetin Taliban karşısında 11 gün içinde çökeceğine dair hiçbir ibare görmediklerini söyledi. Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında, “Afganistan’dan şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi” dedi. Afganistan’da durumun son derece tehlikeli, dinamik ve değişken olduğuna dikkati çeken Milley, önceliklerinin ise ülkedeki Amerikan vatandaşları ve ABD’ye yardım eden Afganları tahliye etmek olduğunu belirtti. Milley, havalimanında şu an istikrar sağlandığını ancak herhangi bir tehdit karşısında tereddütsüz askeri operasyonla karşılık vereceklerini söyledi. Afgan ordusunun kısa sürede dağılmasına ilişkin Milley, “Ne ben ne de başkaları (Afgan) ordunun ve bu hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair bir ibare gördü” ifadesine yer verdi.

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