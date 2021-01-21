ABD Başkanı Joe Biden göreve başladı... Oval Ofis fotoğraflarında dikkat çeken detaylar!

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, dün İncil'e el basarak yemin etti, tören tüm dünyada en çok konuşulan olay oldu.

ABD'de birçok ilke imza atan Başkanlık yemin töreninin ardından görevine hızlı bir başlangıç yapan Joe Biden, ilk gününde Donald Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı.

Biden'ın ilk görev gününde Oval Ofis'te çekilen fotoğrafları ise oldukça dikkat çekti.

Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından vardığı Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girerek Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı.

Biden Oval Ofis'teki ilk gününde kararnameleri imzalarken, resmi hesaplardan da Beyaz Saray'dan görüntüler paylaşıldı.





OVAL OFİS'TE DİKKAT ÇEKEN TERCİHLER

Biden'ın kararname imzaladığı sırada arkasında duran fotoğraflar ise dikkatleri çekti.

Biden'ın kendisi için özel olan fotoğrafları koyduğu alanda çoğunlukla ailesi ve ölen oğlu Beau ile olan kareleri vardı.

Biden'ın oğlu Beau Biden, genç yaşta beyin kanseri nedeniyle 2015 yılında hayatını kaybetmişti.

Ancak en fazla dikkatleri çeken detay, Biden'ın Papa ile çekildiği fotoğrafa masasında yer vermesi oldu.

Öte yandan Joe Biden'la ilgili önemli bir bilgi de dikkatlerden kaçmadı.

ABD'nin 46. başkanı Biden, suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı Kennedy'den sonra Katolik olan 2. başkan konumunda.

Biden'ın Papa ile olan fotoğrafını öne çıkarması da yorumlarda Katolik olmasına bağlandı.





BİLİM İNSANI KİMLİĞİ

ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın astırdığı eski Başkan Andrew Jackson'ın portresini kaldırdı ve ABD’nin kurucu Başkanı Benjamin Franklin’in portresiyle değiştirdi.

Franklin’in bilim insanı kimliğine büyük hayranlık duyan Biden, ABD’de siyahların haklarını savunmasıyla bilinen Rosa Parks ve aktivist eski First Lady Eleanor Roosevelt'in heykellerini de ofisine yerleştirdi.

Odanın şöminesinin bir tarafında Martin Luther King’in diğer tarafında ise Robert F. Kennedy'nin büstleri bulunuyor.

AİLE FOTOĞRAFLARI

Biden’ın Beyaz Saray’da yaptığı değişiklerden bazıları ise masasının arkasına aile fotoğraflarını koyması oldu.

Fotoğraflar arasında Başkan Biden ve First Lady Jill’in oğulları, kızları ve ilk çiftin torunlarıyla çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.





TRUMP'IN İZLERİNİ SİLDİ

Joe Biden'ın Oval Ofiste yaptığı değişiklikler bununla da kalmadı. Biden, Trump döneminde Oval Ofis'te kullanılan eşyaların da neredeyse tümünü değiştirdi ve selefinden neredeyse hiçbir iz bırakmadı.

Biden, çalışma ofisinde Trump döneminden sadece oturduğu masayı tutarken odanın dekorunda büyük önem taşıyan tüm perdeleri ve halıyı da değiştirdi.

Bununla ilgili dikkat çeken detay ise Biden'ın yardımcılığını yaptığı Obama döneminden değil de eski başkan Bill Clinton'dan kalma perde ve halıları tercih etmesi oldu.