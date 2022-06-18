ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü... O anlar dakika dakika görüntülendi!

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden bu sefer de geçirdiği ufak bir kaza ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Cuma günü karısı ile birlikte evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden ABD Başkanı, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.
Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bisikletinden düşerek yere yuvarlandı.
Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırdı. Ayağa kalkan ve 'iyiyim' diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.
GAFLARI İLE MEŞHUR
ABD Başkanı Joe Biden hem ülkesinde hem de dünyada gafları ile tanınıyor. Bu yılbaşı konuşmasında 2022 yerine 2020 yılına girdiğimizi söyleyen ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde Kuzey Carolina eyaletindeki konuşmasında boşlukla el sıkışmış, söz konusu görüntüler sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.
TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ
Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın ilerleyen yaşı ve akıl sağlığı ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu.
75 yaşındaki eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.
Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi de günlerce konuşulmuştu.
Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.