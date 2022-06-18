ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü... O anlar dakika dakika görüntülendi!

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ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden bu sefer de geçirdiği ufak bir kaza ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cuma günü karısı ile birlikte evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden ABD Başkanı, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.



YERE YUVARLANDI

Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bisikletinden düşerek yere yuvarlandı.



YARALANMADI

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Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırdı. Ayağa kalkan ve 'iyiyim' diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.



ABD Başkanı'nın üzerindeki spor kıyafetler ve başındaki kask ile yerden kalkmaya çalıştığı hali uluslararası ajanslar tarafından son dakika olarak servis edildi.

SEYİRCİLERLE KONUŞMAK İÇİN DURDUĞU SIRADA DÜŞTÜ



79 yaşındaki başkan sabahın erken saatlerinde yaptığı bisiklet kaçamağını eşi Jill Biden olmadan gerçekleştirdi. Biden düştüğü sırada çevresindeki insanlarla konuşmak için durmuştu.

GAFLARI İLE MEŞHUR

ABD Başkanı Joe Biden hem ülkesinde hem de dünyada gafları ile tanınıyor. Bu yılbaşı konuşmasında 2022 yerine 2020 yılına girdiğimizi söyleyen ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde Kuzey Carolina eyaletindeki konuşmasında boşlukla el sıkışmış, söz konusu görüntüler sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın ilerleyen yaşı ve akıl sağlığı ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu.

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75 yaşındaki eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

Gözden Kaçmasın ABD Başkanı Joe Biden bu kez de boşlukla tokalaştı Haberi görüntüle

Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi de günlerce konuşulmuştu.



Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.