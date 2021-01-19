ABD başkanı Donald Trump'tan veda mesajı: Gururluyum

Gece yarısı televizyonlardan yayınlanacak mesajında Trump, halefi Joe Biden'ın adını anmadan "Bu hafta, yeni bir yönetimi göreve başlatıyoruz ve Amerika'yı güvenli ve müreffeh tutma yolunda başarılı olmaları için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.

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