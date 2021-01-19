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Dünya
Haber Giriş: 19.01.2021 - 23:36 | Son Güncelleme:

ABD başkanı Donald Trump'tan veda mesajı: Gururluyum

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ABD başkanı Donald Trump'tan veda mesajı: Gururluyum
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ABD Başkanı Donald Trump, veda konuşmasında, uzun yıllar içinde görevden savaş başlatmadan ayrılan ilk başkan olduğu için gururlu olduğunu ifade etti.

Gece yarısı televizyonlardan yayınlanacak mesajında Trump, halefi Joe Biden'ın adını anmadan "Bu hafta, yeni bir yönetimi göreve başlatıyoruz ve Amerika'yı güvenli ve müreffeh tutma yolunda başarılı olmaları için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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