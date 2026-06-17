×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a anlaşma uyarısı: Teklifleri beğenmezsem onları vururuz

Güncelleme Tarihi:

#ABD Başkanı Trump#G7 Zirvesi#İran Anlaşması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 13:52

ABD Başkanı Donald Trump İsviçre'deki G7 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İran ile yapılan anlaşmanın "güçlü bir anlaşma" olduğunu vurgulayan Trump, "İran ile anlaştık ve petrol fiyatları düştü... Teklif edilen anlaşmaları beğenmezsem onları tekrar vururuz." dedi.

Haberin Devamı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan anlaşma ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın imzalanmasıyla petrol fiyatlarının düştüğünü kaydederek, "Kimse ne olduğunu bilmiyor, ama çok güçlü bir anlaşma. Çoğu kişi çok memnun görünüyor. Her gece 15 ila 20 gemi batırdık. Bu anlaşma bir mutabakat zaptı. Teklif edilen anlaşmaları beğenmezsem onları tekrar vururuz Üzerlerine bombalar yağdırabiliriz. İran anlaşması güçlü bir anlaşma. Anlaşma olmasa Hürmüz Boğazı açılmazdı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trumptan İrana anlaşma uyarısı: Teklifleri beğenmezsem onları vururuz

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

"İRAN YÜZDE 99,9 İHTİMALLE NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAZ"

Tahran yönetimiyle çok güçlü bir anlaşma imzaladıklarını belirten Trump, içeriği henüz kamuoyuna açıklanmayan bu mutabakat sayesinde İran'ın yüzde 99,9 ihtimalle nükleer silah edinemeyeceğini söyledi.

Gözden KaçmasınSpaceX, dünyanın en değerli beşinci şirketi olduSpaceX, dünyanın en değerli beşinci şirketi olduHaberi görüntüle

Anlaşmanın yapılmaması durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını da vurgulayan Trump, petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere yaklaştığını ve fiyatları büyük oranda düşürdüklerini kaydetti.

Borsanın da normal seyrine dönmeye başladığını belirten Trump, bu sürecin Clinton, Obama, Biden ve Bush dönemlerinde tamamlanması gerektiğini ifade ederek, "Yıllarca sizi soydular" diyerek geçmiş yönetimleri eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trumptan İrana anlaşma uyarısı: Teklifleri beğenmezsem onları vururuz

"KİMSEYE İRAN'A YATIRIM YAPMAYIN DEMİYORUZ"

47 yıldır gerekeni kendilerinin yaptığını savunan Trump, İran'ın donanmasını ve ordusunu ortadan kaldırdıklarını ileri sürdü.

Bölgeden 22 gemi çıkardıklarını ve her gece bu kadar geminin geçiş yaptığını aktaran Trump, "Bunu yaptığımız için petrolün değeri 300 doları bulmadı" dedi. İran'a yönelik yatırımlar hakkında da konuşan Trump, "Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz, ama biz 10 sent bile vermiyoruz, kimseye İran'a yatırım yapmayın demiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ABD'nin İran'a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki iddiaların çarpıtılmış haberlerden ibaret olduğunu vurguladı.

Gözden KaçmasınRus savaş gemisi uyarı ateşi açtı: İngiliz çift yaşananları anlattıRus savaş gemisi uyarı ateşi açtı: İngiliz çift yaşananları anlattıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABDde küçük uçak otoyola düştü: 1 ölüABD'de küçük uçak otoyola düştü: 1 ölüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD Başkanı Trump#G7 Zirvesi#İran Anlaşması

BAKMADAN GEÇME!