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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 00:31 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump'tan geç kalmış açıklama!

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ABD Başkanı Donald Trump'tan geç kalmış açıklama!
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ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu. Trump mesajında, seçime hile karıştığı iddiasını da yineledi. Öte yandan Trump'ın saatler sonra çağrı yapması dikkat çekti.

Trump, mesajında, "Acı içinde olduğunuzu, incindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var." dedi.

Seçimi açık ara önde kazandıklarını herkesin bildiğini iddia eden Trump, destekçilerine şöyle seslendi:

"Şimdi eve dönmeniz gerekir. Huzuru, kanun ve düzeni sağlamamız gerekir. Kanun ve düzen ile insanlarımıza saygı göstermek zorundayız. Çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha önce böyle bir şey olmamıştı, (seçimi) hepimizin elinden, benden, sizden ve ülkemizden aldıkları başka bir zaman olmamıştı. Hileli bir seçim oldu ancak bu insanların ekmeğine yağ süremeyiz. Huzuru sağlamamız lazım. Onun için evinize gidin. Sizi seviyoruz. Sizler bizim için özelsiniz. Neler olduğunu gördünüz. Çok daha kötü, insanlara nasıl davrandıklarını gördünüz. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama evinize gidin. Huzurla evinize gidin."

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Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak bazıları binaya girmeyi başarmıştı.

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Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

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ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Kongre binasından bir kadın ve birçok polis çıkan olaylarda yaralanmıştı.

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Trump, olaylar üzerine Kongreye Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı vermişti.

Donald Trump, göstericilere çağrıda bulundu ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.
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