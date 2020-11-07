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DHA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 00:33 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim faturasını kimlere keseceği belli oldu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim faturasını kimlere keseceği belli oldu
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ABD'de tarihi seçimde oy sayımı sürerken, The Hill gazetesinin haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Direktörü Gina Hapel ve FBI Direktörü Christopher Wray'i kovacağı iddia edildi.

ABD'de Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki yarış devam ediyor. The Hill gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Direktörü Gina Hapel ve FBI Direktörü Christopher Wray'i kovacağı iddia edildi. Gazetenin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Esper ile Trump arasında son aylarda yaşanan anlaşmazlıkların bu kararda etken olabileceği ifade edildi.

Haberde, Esper ve Trump’ın ilişkisi, ülke çapındaki protestoları bastırma konusunda önemli ölçüde bozuldu. Trump, protestoları bastırmak için aktif görevli askerleri konuşlandırmakla defalarca tehdit etmişti. Esper ise bu fikre karşı olduğunu dile getirmişti ifadeleri kullanıldı.

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