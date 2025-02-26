ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinin üzerindeki gizemli morluğun sebebi ne? Cevabı Beyaz Saray verdi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinin üzerindeki morluk ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında henüz seçim kampanyası sürerken keşfedildi.

Her yıl düzenlenen Al Smith Yemeği için Manhattan'da konuşmacı olarak kürsüye çıkan Trump, ilk bakışta gayet normal görünüyordu.

Üzerinde smokiniyle New York'un elitlerine seslenip şakalar yapan Trump'ın o akşam pek çok fotoğrafı çekildi. Daha sonra fotoğraflar incelendiğinde, sağ elinin üst kısmında bir morluk olduğu ve bu morluğun büyük ihtimalle makyaj yardımıyla kapatılmaya çalıştığı görüldü.

Morluk kısa bir süre sonra yeniden fark edildi. Bu kez Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a hitap ederken elini kaldırmıştı. Dikkatli gözler başkan adayının elinin üzerinde makyajla kapatılmaya çalışılmış bir morluk olduğunu tespit etmişti.

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Aynı ay Fox News'ün düzenlediği adaylar münazarası için sahneye çıkan Trump'ın elinde yine aynı morluk vardı ve yine Trump'ın üzerine ten rengine uyacak şekilde makyaj yapılmıştı.

O dönemde şahin gözlü, keskin hafızalı bazı izleyiciler, bu morluğun aslında geçen yıl ilkbahardan beri Trump'ın elinde olduğu yönünde yorumlar paylaştı. Trump, Stormy Daniels'la ilgili davasının Manhattan'da görülen duruşmasının çıkışında fotoğraflandığında da elinde morluk olduğu öne sürüldü.

MACRON'LA EL SIKIŞIRKEN DE MORLUK VARDI

Son olarak 24 Şubat günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya gelen ABD Başkanı, muhatabıyla üç kez el sıkıştı.

Dikkatli gözlere sahip olanlar, bu kez Trump'ın elinin üzerine yapılan makyajın renk tonunun, Başkan'ın pembemsi, hafif bronz ten rengiyle uyuşmadığı yorumunu yaptı. Sürülen kapatıcı Trump'ın ten renginden daha koyuydu. (Bunun sebebinin uzun hafta sonunu açık havada golf oynayarak geçiren Trump'ın esmerleşmesi nedeniyle tonun tutmaması olabileceği öne sürüldü.)

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Trump'ın elindeki renk farkına dair en net fotoğraf pazartesi öğleden sonra AFP ve Getty Images tarafından abonelere servis edildi. Fotoğraf, Oval Ofis'te çekilmişti. Bu da makyaj uygulamasının Trump'ın Macron'la olan gergin görüşmesinden önce yapıldığı şeklinde yorumlandı.

BEYAZ SARAY SORUYA YANIT VERDİ

Nihayet Beyaz Saray, bu gizemli morluğun sebebine dair bir açıklama yaptı.

Daily Mail'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan'ın elindeki morluğun bulunduğu pozisyonun gerektirdiği sürekli el sıkışmaların sonucu olduğunu söyledi.

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Gazetenin sorusuna yanıt veren yetkili, Trump'ın seçim kampanyası sürecinde ve şimdi başkan olarak her gün yüzlerce kişiyle el sıkıştığını, sürekli tekrarlanan bu hareketin elinin üzerinde bir morluk oluşmasına neden olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yetkili Trump'ın mümkün olduğunca çok kişiyle selamlaşmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Trump'ın elindeki morluğun seçim kampanyası etkinliklerinin en üst seviyeye çıktığı ekim ayında fark edilmiş olduğu düşünüldüğünde, Beyaz Saray yetkilisinin bu açıklaması mantıklı olarak yorumlandı.

Hatırlanabileceği üzere 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve başlayan Başkan Trump, Oval Ofis'teki ilk günlerinde birçok kararnameye imza atmış ve dosyaları havaya kaldırarak tüm dünyaya göstermişti. Bu sırada çekilen fotoğrafların uygun açılı olanlarında da imzayı atan elinde morluk göze çarpıyordu. Trump masasında bulunan özel kırmızı düşmeye basmak ya da kola siparişi vermek için de sağ elini kullandığından morluk sık sık gözler önüne serildi.

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PEK ÇOK SPEKÜLASYON YAPILDI

Konuya dair net bir açıklama yapılmaması, Trump'ın ellerindeki morluğun sosyal medyada spekülasyonlara yol açmasına neden oldu.

Bazı kullanıcılar Trump'ın eline damar yolu açıldığı için böyle bir iz oluştuğunu öne sürdü. Yemin ettiği gün itibarıyla en yaşlı başkan olarak tarihe geçen Trump'ın vücudunun susuz kaldığını bu nedenle sıvı takviyesi yapıldığını veya vitamin yetersizliği yaşadığını iddia edenler de oldu.

Bir kullanıcı ise Trump'ın olası sağlık sorunlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Neden bu bizden gizleniyor? Bu nedenle mi sağlık kayıtları açıklanmıyor?" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise Trump'ın yaşının ileri olduğunu ve onun yaşındaki kişilerin derilerinde kolayca morluklar oluştuğunu belirterek, "Trump yaşlı ve derisi ince. Bir yere çarptığında kolayca morluk oluşuyor. Bu nedenle her yere golf aracıyla gidiyor. Çünkü düşerse dev bir kara üzüme dönüşebilir" dedi.

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Ancak çalışma takvimi oldukça yoğun olan Trump bir sağlık sorunu var gibi görünmüyor. Trump'ın bugün ilk kabine toplantısına başkanlık etmesi, yarın da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı ağırlaması bekleniyor.

AKILLARA BIDEN'IN ELİNDEKİ MORLUK GELDİ

Öte yandan Trump'ın elindeki morluk akıllara selefi Joe Biden'ı getirdi. 82 yaşındaki Biden da görevini devretmeden birkaç gün önce federal yargıçların görevlendirmelerini teyit eden kararnameye imza atarken elinin üzerinde bir morlukla görüntülenmişti.

Biden, Hillary Clinton'a Özgürlük Madalyası'nı takarken de elindeki morluk görülebiliyordu. O dönemde Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmemişti.