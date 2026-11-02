ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli planı: 'Ara seçimleri kaybederse hamlesini yapacak'

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ABD'liler 3 Kasım'da Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin bir referandum niteliğinde olacağı değerlendirilen ara seçimlerde oy kullanacak. Salı günü yapılacak seçimlerde erken oylamada ülke genelinde 53 milyon kişi oy kullandı. Demokratların, Cumhuriyetçilerin dar çoğunluklarını alt üst etmek için hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da dörder sandalye daha kazanması gerekiyor.

Kamuoyu araştırmaları Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanacağını öngörürken Senato'daki olası sonuç netlik kazanmadı. Cumhuriyetçilerin yenilgisi, Washington'ı siyasi bir çıkmaza sürükleyecek ve Trump'ın Demokrat çoğunluk karşısında yasa çıkarmasını zorlaştıracak.

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YÜRÜTME YETKİSİYLE YÖNETME PLANI

Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileri, aralarında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller'ın da bulunduğu isimler, Trump'ın Kongre onayına gerek duymadan yasaları geçirmeye devam etmesini sağlayacak bir plan hazırlamak için aylarca çalıştı.

The Telegraph'ın haberine göre, bir Beyaz Saray yetkilisi, değerlendirilen idari eylemler arasında kritik mineraller ve rüzgar türbinlerinin ithalatına yeni gümrük vergileri getirilmesi, uluslararası öğrenciler ve geçici yabancı işçiler için vize kurallarının sıkılaştırılması ve konut ile inşaat maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan önlemlerin yer aldığını söyledi. Planlar hakkında bilgi sahibi kişilerden biri, federal kurumların yönetimin tek taraflı olarak alabileceği önlemlere ilişkin öneriler ve hukuki incelemeler sunduğunu belirtti.

'TRUMP GÖRÜŞMELERE KATILDI'

ABD Bütçe ve Yönetim Ofisi'nin (OMB) başında bulunan ve federal harcamaları denetleyen Russell Vought, Kongre tarafından zaten tahsis edilmiş parayla hangi önceliklerin ilerletilebileceğini inceliyor. Kaynaklara göre siyasi atamalarla görevlendirilen kişilere hangi devlet programlarının vergi mükelleflerinin parasını alacağı konusunda daha fazla söz hakkı tanımak için federal hibe kurallarını da değiştirmek istiyor.

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Bu değişiklik, Beyaz Saray'ın Kongre onayına gerek kalmadan federal harcamalar üzerinde daha fazla etkiye sahip olmasını sağlayabilir. Trump'ın hazırlıklar hakkında bilgilendirildiği ve bu konudaki görüşmelere katıldığı iddia edildi.

BEYAZ SARAY'DAN 'YANLIŞ ANLATI' SUÇLAMASI

Cumhuriyetçilerin kayıp yaşama ihtimaline karşı çıkarak medyayı yanlış bir anlatı yaymakla suçlayan Beyaz Saray sözcüsü Lauren Bis, "Bu yönetim ve sağduyulu Cumhuriyetçiler, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, kanun ve düzeni yeniden tesis etmeye, çalışkan ABD'liler ceplerine daha fazla para koymaya ve ABD halkı için kazanımlar elde etmeye devam edecek" dedi.

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Ancak anketler, Trump'ın son on yılların en sevilmeyen ABD Başkanı olduğunu gösteriyor. Pazar günü yayınlanan bir NBC News anketine göre ABD'lilerin yüzde 60'ı Trump'ın performansını, özellikle de İran'a karşı sekiz aydır süren ve başarısızlıkla sonuçlanan savaşın yol açtığı yüksek fiyatlar konusunda onaylamadı. Geçtiğimiz ay boyunca Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki kontrolünü korumak amacıyla ülke genelinde mitingler düzenledi; bu sırada yardımcıları da 2027'de çok farklı bir siyasi ortama özel olarak hazırlanıyordu. Trump pazar günü 2024'te ezici bir zafer kazandığı Iowa ve Kansas eyaletlerinde düzenlemeyi planladığı ancak iptal edilen mitingleri yeniden programına dahil etti.

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GÖREVDEN ALMA GİRİŞİMLERİNE HAZIRLIK

İlk döneminde iki kez görevden alınma girişimine maruz kalan Trump, görevden alınmasına yönelik yeni girişimlere hazırlanıyor. Bir kaynağın belirttiğine göre Beyaz Saray avukatları, siyasi atamalarla görevlendirilen yetkililere ve kurum liderlerine Kongre soruşturmaları, belge talepleri ve mahkeme celpleriyle nasıl başa çıkılacağı konusunda brifing veriyor. Avukatlar yetkililere yazılı olarak kaydettikleri hususlara dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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Trump'ın avukatları ayrıca ABD Adalet Bakanlığı'nın, Trump'ın özel danışmanlarıyla yaptığı görüşmeleri Kongre incelemesinden korumak için başkanlık ayrıcalığını kullanmasına izin verilip verilmeyeceği konusundaki görüşünü de istedi.

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Demokratlar Trump'ın desteklediği yasaları geçirmeyi reddedebilir. Ancak Trump, beğenmediği Demokrat yasalarını veto edebilir. Demokratların Temsilciler Meclisi'nde Trump'ı etkisiz kılacak kadar sandalye kazanması olası görülmüyor.

MICHIGAN'DA SIRA DIŞI KIRILMA

Pazar günü Cumhuriyetçiler, çoğu siyasi stratejistin yalnızca hayalini kurabileceği bir hediye aldılar. Michigan'da Demokrat temsilci olan Haley Stevens, kendi partisinin adayı Abdul el-Sayed ile yaşadığı sert çekişmenin ardından eyaletin çekişmeli Senato yarışında Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekledi. Ağustos ayındaki ön seçimde el-Sayed, Stevens'ı az bir farkla yenmişti.

Stevens, internette yayınladığı bir videoda, "ABD Senatosu için Demokrat adayımız Abdul, artık kampanyasında istenmediğimi ve uzak durmam gerektiğini söyledi. Ve haklı, bu yüzden bugün ABD Senatosu için Mike Rogers'ı destekliyorum. Abdul'un kampanyasında yer almıyorum" ifadelerini kullandı.