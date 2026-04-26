ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin detayları ortaya çıktı: Saldırgan planını itiraf etti

Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayın ardından Cole Thomas Allen adlı 31 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin geçmişini ve olası motivasyonunu araştırmaya devam ediyor.

Cole Thomas Allen'ın Washington'a California eyaletinden geldiği belirlendi. ABD Başkanı Donald Trump, "yalnız kurt" Allen'ın "çok hasta bir kişi" olduğunu öne sürdü. Trump ayrıca şüphelinin yalnız hareket ettiğinin düşünüldüğünü kaydetti.

GÜVENLİK KAMERALARI ANBEAN TAKİP ETTİ

Trump, eşi ve birkaç üst düzey kabine üyesiyle birlikte saldırının gerçekleştiği Washington'daki Hilton Otel'in balo salonundan Gizli Servis eşliğinde çıkarıldı. Kısa süre sonra Trump, şüphelinin "yakalandığını" duyurarak, yerde üstsüz yatan şüphelinin fotoğraflarını ve güvenlik görevlilerinin yanından geçen bir figürü gösteren bulanık güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

ABD'li yetkililer, şüphelinin bir av tüfeği, bir tabanca ve birkaç bıçak taşıdığını açıkladı. Metropolitan Polis Şefi Vekili Jeff Carroll, şüphelinin akşam yemeğinin düzenlendiği otelde misafir olarak bulunduğunu kaydetti. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, olayın ardından yaptığı konuşmada şüphelinin bir lobide "Gizli Servis kontrol noktasına hücum ettiğini" ifade etti.

POLİS MEMURU SON ANDA KURTULDU

Olay sırasında bir polis memuru vuruldu. Memur, giydiği kurşun geçirmez yelek sayesinde hayatta kaldı. Trump, memurun "çok iyi durumda" olduğunu ifade ederek, "Çok yakın mesafeden çok güçlü bir silahla vuruldu ve kurşun geçirmez yelek işini gördü" dedi.

Görgü tanıklarının ifadeleri, saldırganın eylemlerine ilişkin ayrıntılar sağladı. Etkinlikte gönüllü olarak çalışan Helen Mabus, New York Post'a verdiği demeçte şüphelinin teras seviyesindeki bir girişin yakınındaki yeterince gözetim altında olmayan bir alanda "uzun" bir silahı monte etmeye çalıştığını söyledi. Mabus, "Çantadan ya da benzeri bir şeyden çıkardı... Uzun bir şeydi ve tipik bir silaha benzemiyordu" diye konuştu.

'ŞÜPHELİ BALO SALONUNA DOĞRU KOŞTU'

Mabus, şüphelinin bar arabalarının saklandığı "geçici bir odada" silahı kullanırken güvenlik görevlilerinin görüş alanının kısmen dışında olduğunu anlattı. "Her şeyi bir araya getirdi ve balo salonuna inmek için merdivenlere doğru koştu" diye konuştu. Tanık, şüphelinin daha sonra çeşitli yönlere ateş etmeye başladığını ve en az on el silah sesi duyduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Mabus, "Sanki her yere ateş ediyordu" diyerek misafirler arasında paniğe yol açtığını aktardı. Yetkililer, şüphelinin daha sonra yakalanarak değerlendirme için hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

COLE THOMAS ALLEN PAZARTESİ GÜNÜ MAHKEMEYE ÇIKACAK

Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, şüphelinin iki suçlamayla karşı karşıya kalacağını söyledi. Allen'ın pazartesi günü federal mahkemede yargılanması bekleniyor. Başsavcı Vekili Todd Blanche, soruşturmanın sürdüğünü belirterek ek suçlamaların da gelebileceğini kaydetti.

Yemekte hazır bulunan FBI Direktörü Kash Patel, büronun şüphelinin geçmişini incelemeye başladığını açıkladı. Patel, "tüm kanıtları derhal analiz edeceklerini" ifade etti.

Güvenlik güçleri, Allen'ın ikamet adresine baskın düzenledi.

İLK SORGUDA PLANINI ANLATTI

Yetkililer henüz net bir neden belirleyemedi. CBS News'in haberine göre Allen, tutuklandıktan sonra güvenlik güçlerine Trump yönetimi yetkililerini vurmayı planladığını itiraf etti. Yayın kuruluşu, iki kaynağa atıfta bulunarak Allen'ın Trump'ı hedef aldığını belirtmediğini, sadece "yönetim yetkililerini" hedef aldığını söylediğini bildirdi.

ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Şüphelinin Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecesi aldığı bildiriliyor. Cole Thomas Allen, California Eyalet Üniversitesi, Dominguez Hills'in mayıs 2025 mezuniyet töreninde bilgisayar bilimleri mezunları arasında yer alıyor.

CBS News'in kolluk kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Allen, Torrance'da özel ders veren C2 Education adlı bir kurumda öğretmen olarak çalışıyordu. Facebook'ta yaptığı bir paylaşıma göre aralık 2024'te "ayın öğretmeni" seçilmişti. Olayın meydana geldiği sırada hala orada çalışıp çalışmadığı ise belirsizliğini koruyor.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Washington Hilton Oteli'nde düzenlenen yıllık Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği sırasında meydana gelen olay sırasında görgü tanıkları, yüksek bir "pat, pat, pat" sesi duyduklarını bildirdi. Misafirler, güvenlik güçleri olay yerine gelene kadar masaların altına saklandı.

Trump ve eşi Melania, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Kabine üyeleri ana masadan uzaklaştırıldı. Diğer konuklar ise balo salonunda kaldı. Gizli Servis ajanları ve kolluk kuvvetleri şüpheliye hızla müdahale ederek olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Gözaltına alınan Allen'ın gözaltına alındıktan sonra olay yerinden ambulansla uzaklaştırıldığı açıklandı.