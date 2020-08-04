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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 19:01,Son Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump: "Seçime kadar Afganistan'daki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek"

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ABD Başkanı Donald Trump: "Seçime kadar Afganistan'daki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek"
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 4 ila 5 bine düşürüleceğini söyledi.

Trump, haber sitesi Axios'un muhabiri Jonathan Swanile ile yaptığı ve bugün HBO üzerinden yayımlanan röportajda, gündemi değerlendirdi.

ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini vurgulayan Trump, yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini bildirdi. Trump, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek." ifadesini kullanırken çekilme sürecine ilişkin net bir tarih vermekten kaçındı.

"ÜLKEMİZDE KONTROL EDEBİLECEĞİMİZ KADAR KONTROL ALTINDA"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde ABD'nin dünyada 1. sırada olmasına ilişkin de Trump, "İnsanlar ölüyor, bu doğru. Olan bu. Ama bu, bizim elimizden geleni yapmadığımız anlamına gelmez. Pandemi, ülkemizde kontrol edebileceğimiz kadar kontrol altında. Bu, korkunç bir veba." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'deki salgın nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin "posta yoluyla oylama" yöntemi ile yapılması tartışmalarını da değerlendirdi. "Posta ile oylama yönteminin şaibeye açık olduğu" iddiasını bir kez daha dile getiren Trump, bu yöntemle yapılan oylamalardaki sayımların da çok uzun zaman aldığını söyledi.

Trump, "3 Kasım akşamı, seçim sonuçlarının açıklanamama durumu olabilir. Bu seçimin kazananının belirlenmesi aylar alabilir." uyarısında bulundu.

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