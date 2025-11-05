Trump kapanma için demokratları suçladı

Haberin Devamı

ABD, tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşarken, Cumhuriyetçi ve Demokratların bütçe konusunda uzlaşamaması ve federal hükümetin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine dair belirsizliğin sürmesi, ekonomideki olumsuz etkileri giderek artırıyor.

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Ülkede harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine devam edemiyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe üzerinde uzlaşmaya varamazken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı kapanmanın süresini uzatıyor.



TRUMP DEMOKRATLARI SUÇLADI



Bugün kameralar karşısına geçen ABD başkanı Trump, ABD tarihinin en uzun kapanması için demokratları suçladı ve "Sanırım bu adamlar da kamikaze. Gerekirse ülkeyi batırırlar. Bu seçimden sonra hükümet açılamaz. Kamu çalışanları şu anda maaşlarını alamıyor." ifadelerini kullandı.





