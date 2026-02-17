ABD Başkanı Donald Trump: Barış Kurulu Gazze için 5 milyar dolar topladı

Haberin Devamı

Trump, paylaşımında perşembe günü Washington’da düzenlenecek ilk toplantıda, Kurul üyesi ülkelerin “Gazze’deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını” açıklayacağını ifade etti.

Kurul’un “Ortadoğu barışı için kritik bir rol oynayacağına inandığını” belirten Trump, söz konusu toplantının ardından Gazze için oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (UİG) ve yerel polis için de binlerce personelin göreve başlayacağını duyuracaklarını kaydetti.

Gözden Kaçmasın Kim kime yaklaşıyor, kim kimden uzaklaşıyor Haberi görüntüle

Reuters’a göre en az 20 ülkenin katılması beklenen toplantıda, İsrail’i Başbakan Binyamin Netanyahu’nun talebi üzerine Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar temsil edecek. Ramazan ayının ilk gününe denk gelen toplantı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da davet geldiği belirtilmişti.