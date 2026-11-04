ABD Başkanı Donald Trump ara seçim sonuçlarını değerlendirdi: 'Muhtemelen bir çözüm buluruz'

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını izlerken açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham'ın yarışı büyük ihtimalle kazanacağını düşündüğünü dile getiren Trump, ara seçim sonuçlarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Trump, Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Darline Graham ve Texas Cumhuriyetçi Başsavcısı Ken Paxton gibi adayları desteklemekten pişmanlık duymadığını ifade etti.

DEMOKRATLARA TEBRİK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisinin ardından sorumluluğu Cumhuriyetçilere yakın Fox News televizyonuna yükledi. ABD Başkanı, kanalın Demokrat figürlere çok fazla yer verdiğini öne sürdü.

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Demokratların seçim zaferini kutlayan Trump, "Bence iyi iş çıkardılar. Sıkı mücadele ettiler." yorumunu yaptı.

Trump, Kongre'de alınacak bütün kararları veto etme yetkisi olduğunu vurgulayarak, 2 yıl boyunca koltuğunda "her şeyi reddederek" oturmak istemediğini kaydetti.

"İSRAİL'İN ARTIK YARDIMA İHTİYACI YOK"

Trump, İsrail’in "oldukça zenginleştiğini" ve artık ABD’den yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardıma ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

Tahran’ın "uslu davranmaması halinde" İran’da işi bitireceği tehdidinde bulunan Trump, nükleer silahlar konusunda bağlayıcı olması halinde bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Trump, İran'a yönelik nükleer güç kullanma iddialarına ilişkin ise "Buna ihtiyacım yok. Onları çoktan yıktık." dedi.

ABD Başkanı, seçmenlerin İran politikasına katıldığını ancak muhtemelen benzin fiyatlarındaki artışın getireceği kısa vadeli maliyeti kabul etmeye istekli olmadıklarını söyledi.

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DEMOKRATLARLA İŞBİRLİĞİ MESAJI

New York Times'a verdiği demeçte Demokratlarla çalışmaya açık olduğunu vurgulayan Trump, "Demokratlarla çalışacağız ve onlarla çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Muhtemelen bir çözüm bulacağız" dedi.

Trump'ın açıklaması, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü ele geçirmeye ilerlediği bir dönemde geldi. Seçim sonuçlarına göre Graham yarışını kaybederken Paxton Senato kampanyasında geride kalıyordu.

'LINDSEY ADAY OLSAYDI KAZANIRDI'

Seçim sonuçlarını değerlendirirken temmuz ayında hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham'a da değinen Trump, "Konuşurken bu sonuçlara bakıyorum. Darline kaybetti. Vay canına, bu şaşırtıcı. Sence Lindsey aday olsaydı nasıl yapardı?" ifadelerini kullandı.

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Trump, Lindsey Graham'ın yarışa girmesi halinde büyük ihtimalle kazanacağını düşündüğünü söyledi. Trump, Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Darline Graham ve Teksas Cumhuriyetçi Başsavcısı Ken Paxton gibi adayları desteklemekten pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi.

'OY PUSULASINDA YER ALMIYORDUM'

Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ABD Başkanı Trump, Demokratların önde götürdüğü yarışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.

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'GEREKİRSE MUHAFIZ BİRLİKLERİ GÖNDERİRİM'

ABD Başkanı, telefonla katıldığı Dan Bongino Show'a, ara seçimlerle ilgili süreci ve muhtemel seçim sonuçlarını yorumladı.

Belediye başkanları kendisiyle çalışmak istemese bile bu liberal şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini gönderip göndermeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, "Gerekirse bunu yapacağım bir nokta olacak." diye konuştu.

Trump, bu girişimde bulunmak için "Vali veya belediye başkanları tarafından çağrılmanız gerekiyor." diyerek, daha önce Memphis ve New Orleans'ta "vali aradıktan sonra" harekete geçtiğini anımsattı.

Sunucu bunun üzerine, "sosyalist Demokratları" ve "polisi fonlamayı durdurma rejimini" seçmenin "mavi şehirlerde kan banyosuna geri dönmek" anlamına gelebileceğini iddia etti.

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Trump 2025'te suçla mücadele ve göçmen krizini gerekçe göstererek Memphis ve New Orleans gibi şehirlere birlikler ile federal ajanları göndermişti.