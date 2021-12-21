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ABD başkanı böyle duyurdu: “En yeni Biden ile tanışın”

#ABD#Biden#Köpek
ABD başkanı böyle duyurdu: “En yeni Biden ile tanışın”

ABD Başkanı Joe Biden, yeni sahiplendiği köpeği ‘Commander’i, sosyal medya hesabından paylaştığı “En yeni Biden ile tanışın” notuyla tanıttı.

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ABD Başkanı Joe Biden, ‘Commander’ (komutan) adını verdiği yeni bir Alman Çoban köpeği sahiplendi. Sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşan Biden, “Beyaz Saray’a hoş geldin, Commander” notunu düştü.

EN YENİ BIDEN İLE TANIŞIN

Sosyal medya hesabından yeni köpeği Commander ile oyun oynadığı ve beraber yürüdüğü bir video paylaşımı da yapan Biden, “En yeni Biden ile tanışın” ifadelerine yer verdi.

ABD başkanı böyle duyurdu: “En yeni Biden ile tanışın”

Biden’ın ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüttüğü gerekçesiyle, köpeğe Commander (komutan) isminin verildiği iddia edilirken, köpeğin Biden’a ailesi tarafından hediye edildiği de düşünülüyor.

ABD Başkanı Biden, diğer 2 köpeğini Ocak ayında Beyaz Saray’a getirmişti. Champ isimli 13 yaşındaki köpek Haziran’da hayatını kaybetmiş, Major isimli köpek ise Beyaz Saray’da birkaç ısırma olayına karışmasının ardından Delaware’ye geri gönderilmişti.

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#ABD#Biden#Köpek

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