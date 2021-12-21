ABD başkanı böyle duyurdu: “En yeni Biden ile tanışın”

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ABD Başkanı Joe Biden, ‘Commander’ (komutan) adını verdiği yeni bir Alman Çoban köpeği sahiplendi. Sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşan Biden, “Beyaz Saray’a hoş geldin, Commander” notunu düştü.

EN YENİ BIDEN İLE TANIŞIN



Sosyal medya hesabından yeni köpeği Commander ile oyun oynadığı ve beraber yürüdüğü bir video paylaşımı da yapan Biden, “En yeni Biden ile tanışın” ifadelerine yer verdi.

