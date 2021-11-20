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ABD Başkanı Biden'ın sağlık raporu ortaya çıktı!

#ABD#Joe Biden#Sağlık Raporu
ABD Başkanı Bidenın sağlık raporu ortaya çıktı

Göreve başladığı günden bu yana ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeni ile muhalefetin eleştiri oklarının hedefinde olan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık raporu ortaya çıktı. Sağlık raporunda Biden'ın anormal yürüyüşü artrit, konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ise reflüye bağlandı

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ABD Başkanı Joe Biden başkan olmasından bu yana ilk yıllık fiziksel kontrolünü Cuma sabahı Walter Reed Tıp Merkezi'nde gerçekleştirdi. Başkanın kontrol sonrası çıkarılan sağlık raporu ise ABD medyasında geniş yer buldu.

KONUŞMA ZORLUĞU VE YÜRÜYÜŞÜ ÇOK TARTIŞILDI

Biden'ın çektiği konuşma zorluğu, konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ve anormal yürüyüşü göreve başladığı günden beri kamuoyu önüne göze çarpan unsurlardı. ABD medyası ve muhalifler arasında sıkça başkanın sağlık sorunları tartışılıp tekrar aday olmaması gerektiği belirtiliyordu.

CNN'de yer alan habere göre, sorumlu doktor Dr. Kevin O'Connor Biden'ın görevine uygun olduğunu belirterek, herhangi bir muafiyet olmaksızın tüm sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirebileceğini söyledi.

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ANORMAL YÜRÜYÜŞLÜN SEBEBİ ARTRİT Mİ?

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Altı sayfalık ayrıntılı sağlık özetinde Biden'ın omurgasında artrit olduğu, onun yaşında biri için normal aşınma ve yıpranma hasarı olduğu belirtildi. Doktor, hasarı orta şiddetli olarak nitelendirip herhangi özel bir tedavi gerektirecek kadar şiddetli olmadığını söyledi. Doktor bu durumun Biden'ın son zamanlardaki yürüyüş anormalliklerini açıklayabileceğini belirtti.

PARKİNSON'A DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Doktor O'Connor, yaptıkları son derece ayrıntılı nörolojik muayenenin "güven verici" olduğunu belirterek inme, multipl skleroz veya Parkinson'a dair hiçbir kanıt göstermediğini açıkladı.

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SIK ÖKSÜRÜKLERİN SEBEBİ REFLÜ

Biden'ın konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ise hiatal herni olarak bilinen ve reflü olmasına neden olan bir durumu ile lişkilendirildi. Doktor O'Connor, "Biden, başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmeye uygun, sağlıklı, dinç, 78 yaşında bir erkek olmaya devam ediyor. " dedi.

HAFTADA 5 KEZ EGZERSİZ YAPIYOR

Rapora göre bu hafta 79 yaşına giren Biden, tütün kullanmıyor ve haftada beş kez egzersiz yapıyor.

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#ABD#Joe Biden#Sağlık Raporu

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