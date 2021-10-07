ABD Başkanı Biden'ın oyları her geçen gün eriyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı Bu yaş grubu dikkatİstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı! Bu yaş grubu dikkat#Koronavirüs
Selmanın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu Newcastle United satıldıSelman'ın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu! Newcastle United satıldı#Muhammed Bin Selman
Hepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlarHepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlar!#AB
Kovid-19da sıcak gelişme Bakan Kocadan tablodaki sayıların anlamına vurguKovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca'dan tablodaki sayıların anlamına vurgu#Sağlık Bakanlığı
İngiltereden flaş aşı kararı Türkiyeyi de kapsıyorİngiltere'den flaş aşı kararı! Türkiye'yi de kapsıyor#Koronavirüs Aşısı
Almanyada seçimin ardından istifa depremiAlmanya'da seçimin ardından istifa depremi!#Armin Laschet
ABD Başkanı Bidena büyük şok Daha 10 ay bile olmadan...ABD Başkanı Biden'a büyük şok! Daha 10 ay bile olmadan...#ABD
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABDyi karıştıran olay Devlet desteğiyle üretildi... 40 katı fiyata satılacakABD'yi karıştıran olay! Devlet desteğiyle üretildi... 40 katı fiyata satılacak#Koronavirüs
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktardan Bayraktar TB2 paylaşımıİstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! #Baykar Savunma
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Bakan Kurumdan atık toplayıcıları açıklamasıBakan Kurum'dan "atık toplayıcıları" açıklaması#Atık Toplayıcıları
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Biden'ın oyları her geçen gün eriyor

#ABD#Joe Biden#Oy
ABD Başkanı Bidenın oyları her geçen gün eriyor

ABD'de yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun Başkan Joe Biden'ın hükümeti yönetmekteki yeterliliğini sorguladığını ve Biden'a olan halk desteğinin yüzde 38'e gerilediğini ortaya koydu.

Haberin Devamı

Quinnipiac Üniversitesinin 1-4 Ekim'de 1326 yetişkin üzerinde yaptığı ankete katılanların yüzde 38'i Biden'ı desteklediğini belirtirken, yüzde 53'ü ise Biden'ı desteklemediğini kaydetti.

Aynı üniversite tarafından geçen ay yapılan ankette, katılımcıların yüzde 42'sinin Biden'ı desteklediği göz önüne alındığında, Biden'a halk desteğinin 4 puan gerilediği göze çarptı.

Öte yandan ankete katılanların çoğunluğu Biden'ın hükümet yönetmek için yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Biden'ın yüzde 50'nin üzerinde olan halk desteği oranları özellikle ağustosta alınan Afganistan'dan çekilme kararının ardından düşüşe geçmişti. Biden'ın oranlarının düşüşünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve göçmenlik politikalarının da etkili olduğu belirtiliyor.

ABD'de Joe Biden'a destek azalıyor
daha fazla video içinABD'de Joe Biden'a destek azalıyor
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Joe Biden#Oy