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ABD Başkanı Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi 4 tane boru tipi bomba bulundu

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#Joe Biden#Biden#Kuzey İrlanda
ABD Başkanı Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi 4 tane boru tipi bomba bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 20:46

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi polis, Londonderry kenti yakınlarındaki Creggan'daki bir mezarlıkta 4 adet boru tipi bomba buldu.

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Kuzey İrlanda’da ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyareti nedeniyle güvenlik seviyesi üst seviyeye çıkarılırken, Belfast Anlaşması’nın 25’inci yıldönümü nedeniyle tansiyon yüksek. Kuzey İrlanda polisi, Londonderry kenti yakınlarındaki Creggan'daki bir mezarlıkta 4 adet boru tipi bomba bulunduğunu açıkladı.

'ENDİŞE VERİCİ BİR GELİŞME'

Kuzey İrlanda Emniyet Müdür Yardımcısı Bobby Singleton yaptığı açıklamada, "Bu cihazların keşfi daha da uğursuz ve endişe verici bir gelişmeydi. Terörizm Soruşturma Birimi'nden meslektaşlar şimdi bu soruşturmaya liderlik edecek" dedi.

MOLOTOFKOKTEYLİ İLE SALDIRDILAR

Öte yandan dün Creggan'da Belfast Anlaşması’na karşı olan milliyetçiler tarafından protesto gösterisi düzenlenmişti. Protestolar sırasında yüzleri maskeli bir grup polis aracına molotofkokteyli ile saldırdı.

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Kuzey İrlanda polisi, Biden'ın ziyareti öncesi Yeni IRA'nın 'provoke amaçlı bombalı saldırı planını' bozduğunu açıklamıştı.

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#Joe Biden#Biden#Kuzey İrlanda

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