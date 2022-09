ABD Başkanı Biden'ın kürsüdeki hareketleri viral oldu

Dünya, ABD Başkanı Biden'ın hareketlerini konuşuyor.

Biden, bir konuşma sırasında kürsüde yaptığı garip hareketler ile bir anda gündemin bir numaralı maddesi oldu.

Hindustan Times'ta yer alan habere göre, Global Fund'ın Yedinci İkmal Konferansı'nda konuşan Biden konuşmasını bitirdikten sonra sahnede kafası karışmış bir hale gezindi.

Haberde bu anlar için 'kaybolmuş gibi göründüğü ve duyulmayan bir şey söylediği görülebiliyor' denildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

WATCH: Joe Biden appears confused on stage at The Global Fund Conference pic.twitter.com/ObcUGsJBDL