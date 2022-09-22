ABD Başkanı Biden'ın kürsüdeki hareketleri viral oldu

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Dünya, ABD Başkanı Biden'ın hareketlerini konuşuyor.

Biden, bir konuşma sırasında kürsüde yaptığı garip hareketler ile bir anda gündemin bir numaralı maddesi oldu.

Hindustan Times'ta yer alan habere göre, Global Fund'ın Yedinci İkmal Konferansı'nda konuşan Biden konuşmasını bitirdikten sonra sahnede kafası karışmış bir hale gezindi.

Haberde bu anlar için 'kaybolmuş gibi göründüğü ve duyulmayan bir şey söylediği görülebiliyor' denildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

WATCH: Joe Biden appears confused on stage at The Global Fund Conference pic.twitter.com/ObcUGsJBDL — Ginger Kaiser (@Gigi_Kaiser) September 22, 2022

BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI

Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Biden, bir konuşmasının ardından boşlukla tokalaşmıştı.

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Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi günlerce konuşulmuştu.

Daha önce içinde bulunduğumuz yılı karıştıran Biden geçtiğimiz dönemde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu belirtmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu.

Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.