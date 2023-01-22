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ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

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#Joe Biden#ABD#Dünya
ABD Başkanı Bidenın evinde yeni gizli belgeler bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 13:46

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD’nin Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunda yapılan aramalar sonucunda 6 gizli belge daha bulundu.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma gizli belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı'na (DoJ) bağlı müfettişler, Biden'ın ABD’nin Delaware eyaletinde bulunan Wilmington’daki konutunda yaklaşık 13 saat süren bir arama gerçekleştirdi.

Biden'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, aramalar kapsamında 6 yeni gizli belge bulunduğu belirtildi.

Belgelerden bazılarının Biden'ın senatör olduğu zamanlara bazılarının ise ABD’nin eski Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yürüttüğü döneme ait olduğu öğrenildi.

Aramalar esnasında Biden'ın ve eşi First Lady Jill Biden'ın evde bulunmadığı aktarıldı.

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#Joe Biden#ABD#Dünya

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