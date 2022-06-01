ABD Başkanı Biden'dan 'U' dönüşü... Ukrayna kararını açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş ülkenin doğusunda devam ediyor.

Kanlı çatışmalara sahne olan bölgede hakimiyet için iki ordu da limitlerini zorlarken Ukrayna savunmasını sürdürmek için daha fazla silah yardımına ihtiyaç duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Ukrayna'nın bu çağrısı yanıt ABD'den geldi. Daha önce Ukrayna'ya bir dizi askeri yardımda bulunan ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye onay verdi.

24 SAATTE KARAR DEĞİŞTİRDİ

Ancak Biden'ın bu kararı ABD basınında tartışmaya neden oldu. Zira Biden bu kararı açıklamasında sadece bir gün önce bu tip silahları Ukrayna'ya göndermeyeceklerini belirtmişti.

New York Post gazetesi Biden'ın bu hamlesini 'U dönüşü' olarak nitelendirirken Biden'ın gelen eleştirilerin üzerine fikit değiştirmek zorunda kaldığını yazdı.

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RUS HEDEFLERİNİ VURACAK KAPASİTEDE

700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gönderilecek füze sistemlerinin uzun menzildeki Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Öte yandan söz konusu füze sistemlerinin Kiev yönetiminin beklentilerini karşılayacak nitelikte olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Washington'un silah yardımında, MLRS olarak da bilinen, çok namlulu Himars adlı füze sisteminin yer alacağı kaydedildi.

Biden yönetimi, Ukrayna'ya 'hassas roket sistemleri' ve füzeler de dahil olmak üzere bir dizi topçu silahı gönderecek. Biden yönetimi, Ukrayna'ya 'hassas roket sistemleri' ve füzeler de dahil olmak üzere bir dizi topçu silahı gönderecek.

Hem Rusya hem Ukrayna halihazırda çok namlulu füze sistemlerini kullanıyor ancak Himars, bu sistemlerden menzil ve isabet yönünden daha üstün.

BIDEN AÇIKLADI: UKRAYNA İÇİNDEKİ HEDEFLER İÇİN

New York Times gazetesinde bir makale kaleme alan Biden, gelişmiş füzelerin "Ukraynalıların Ukrayna'daki kilit hedeflere daha isabetli saldırılar düzenlemesine olanak tanıyacağını" belirtti.

Biden, Rus topraklarına ateşlenebilecek füze sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyeceklerinin altını çizdi.

Gönderilecek olan M142 Himars sistemi, 1970'lerde ABD ve müttefiklerinin geliştirdiği M270 MLRS modelinin geliştirilmiş ve daha hafif versiyonu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski uzun süredir Biden'a topçu silahları ve uçaklar göndermesi için çağrıda bulunuyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski uzun süredir Biden'a topçu silahları ve uçaklar göndermesi için çağrıda bulunuyordu.

Bir ABD'li yetkilinin basına verdiği bilgiye göre, gönderilecek füze sistemi yaklaşık 80 kilometrelik menzile sahip.

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Himars füze sistemi, az sayıda personel yardımıyla ve başka araçların desteği olmaksızın hızla kullanıma hazır hale gelebiliyor. ABD ordusu Avrupa'daki birliklerinde halihazırda Himars sistemleri bulunduruyor.

Öte yandan Ukrayna'ya gönderilecek füze sisteminin kaç adet olduğu henüz açıklanmadı. Füze sisteminin Rusya'ya ait tedarik depolarını hedef alabileceği ve Rusya'nın lojistik desteğinin kesilmesine yardımcı olabileceği aktarılıyor.

Rusya'nın Ukrayna işgaline başladığı 24 Şubat'tan bu yana, ABD Kiev yönetimine yapacağı askeri yardımda oldukça dikkatli davranarak Moskova'nın "provoke edilmemesi" yöntemini tercih etmişti.

ABD'nin Ukrayna'ya, 300 kilometre menzilli ATACMS füze sistemleri vermemesinin nedeni de, Rus kentlerinin hedef alınmasına imkan verilmemesi olarak açıklanmıştı.