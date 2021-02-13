ABD Başkanı Biden'dan romantik Sevgililer Günü mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Sevgililer Günü olması sebebiyle eşi First Lady Jill Biden’ın mesajını paylaşarak “Umarım Jill’in Sevgililer Günü mesajı gününüz aydınlatmaya yardımcı olur” dedi.



Biden'ın eşi Jill Biden’ın Sevgililer Günü nedeniyle paylaştığı sevgi mesajlarına gönderme yaparak “Geçen yılın hepimiz için zor ve acı verici olduğunu biliyorum. Umarım Jill’in Sevgililer Günü mesajı gününüz aydınlatmaya yardımcı olur” dedi.

Biden, mesajla birlikte kırmızı ve pembe kalplerin yanında eşiyle yürüdükleri andan fotoğrafa yer verdi.