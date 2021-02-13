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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Biden'dan romantik Sevgililer Günü mesajı

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ABD Başkanı Biden'dan romantik Sevgililer Günü mesajı
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ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından Sevgililer Günü mesajı paylaştı. Eşi First Lady Jill Biden'ın mesajını da paylaşan Biden romantikliğiyle takdir topladı.

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Sevgililer Günü olması sebebiyle eşi First Lady Jill Biden’ın mesajını paylaşarak “Umarım Jill’in Sevgililer Günü mesajı gününüz aydınlatmaya yardımcı olur” dedi.

Biden'ın eşi Jill Biden’ın Sevgililer Günü nedeniyle paylaştığı sevgi mesajlarına gönderme yaparak “Geçen yılın hepimiz için zor ve acı verici olduğunu biliyorum. Umarım Jill’in Sevgililer Günü mesajı gününüz aydınlatmaya yardımcı olur” dedi.

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Biden, mesajla birlikte kırmızı ve pembe kalplerin yanında eşiyle yürüdükleri andan fotoğrafa yer verdi.

ABD Başkanı Bidendan romantik Sevgililer Günü mesajı

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