ABD Başkanı Biden kritik kararları peş peşe açıkladı!
ABD Başkanı Joe Biden, göreve başladıktan ilk ziyaretini ABD Dışişleri Bakanlığına yaptı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını ve ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduktan sonraki ilk ziyaretini ABD Dışişleri Bakanlığına yaptı. Burada basın mensuplarına konuşan Biden, "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" ifadelerini kullandı.
Biden, Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı görevini zor bir dönemde aldığını vurguladı; Blinken ve ekibine ABD'nin dış politikada atacağı adımları yoğunlaştıracağı ve sorunların çözümünde diplomasi yolunu izleyeceği konusunda güvendiğini belirtti.
İKİ KRİTİK KARAR
Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını ve ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini açıkladı.
Biden ayrıca, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi.
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