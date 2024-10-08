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ABD Başkanı Biden'dan kasırga uyarısı! "Son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir"

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Joe Biden#Florida
ABD Başkanı Bidendan kasırga uyarısı Son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 21:39

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletinin Milton Kasırgası'nın muhtemel yolu üzerinde bulunan sakinlerine acil tahliye uyarısında bulunarak "Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın ardından ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'nın "devasa" bir kasırga olduğunu kaydeden Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi. Derhal tahliye edin. Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Biden, ülkenin güney kıyılarını vurması beklenen Milton Kasırgası'yla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla daha önce planlanan Almanya ve Angola ziyaretlerini ileri bir tarihe ertelemişti.

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ABD'nin Florida eyaleti yetkilileri, ana karaya yaklaşan Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurmaya başlamıştı.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaşmış ve son olarak kategori 4'e inerek Florida kıyılarına doğru yoluna devam ettiğini bildirmişti.

 

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#ABD#Joe Biden#Florida

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