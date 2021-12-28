ABD Başkanı Biden'dan itiraf gibi Omicron açıklaması

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Omciron'ın baskın tür haline geldiği ABD'de 'evde test kiti' tartışması son sürat devam ediyor.

Dün baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci'nin açıklamaları ile gündeme gelen konu ile ilgili Biden sessizliğini bozdu.

Evde test konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten Fauci'nin ''Açıkçası daha iyisini yapmamız gerekiyor. Demek istediğim, Ocak ayına girerken işlerin büyük ölçüde düzeleceğini düşünüyorum, ancak bu bize bugün ve yarın yardımcı olmuyor' sözleri sonrası konuşan Biden'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Omicron varyantının rekor düzeyde yeni enfeksiyon oranlarına neden olabileceğinin tahmin edilmediğini belirtti.

Biden eyalet valileriyle sanal bir toplantıda yaptığı konuşmada 'Eğer tahmin etseydik test kitlerini dağıtmak için daha sert ve hızlı adımlar atılırdı' dedi.

Pek çok eyaletteki test merkezlerinde görülen uzun kuyrukları anımsatan Biden, 'Daha iyisini yapmalıyız ve yapacağız' dedi.

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OMICRON NEDEN DAHA HAFİF?

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varyantında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az.

Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi Haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastanaye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.