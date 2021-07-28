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Dünya
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 28.07.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Putin yorumu

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ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Putin yorumu

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah ve petrol gelirleri haricinde başka hiçbir şeyi olmayan bir ekonominin üzerinde oturduğunu ve "başının gerçekten dertte olduğunu bildiğini" söyledi.

Biden, Washington'daki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne yaptığı ziyarette başta Rusya ve Çin ile ilişkiler olmak üzere ABD'nin güvenlik politikalarına dair bir konuşma yaptı.

Biden, "Putin ile görüştüğümde, hakiki bir sorunu olduğunu fark ettim. Nükleer silahı ve petrol gelirlerinden başka hiçbir şeyi olmayan bir ekonominin üzerinde oturuyor. Başka hiçbir şeyleri yok... Başının gerçekten dertte olduğunu biliyor ve bence bu, onu çok daha tehlikeli yapıyor" dedi.

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Biden, başkan seçildiğinden bu yana selefi Donald Trump'ın aksine Rusya ile ilişkilerde daha sert bir tutum izleyeceğinin sinyallerini veriyor. Biden ile Putin, 16 Haziran'da Cenevre'de düzenlenen bir zirvede biraraya geldi.

Biden, Washington'daki konuşmasında siber güvenlik konusunda da geniş değerlendirmeler yaptı. Biden, ABD'ye yönelik büyük ve kapsamlı bir siber saldırının "gerçek bir savaşa dönüşebileceği" uyarısı yaptı.

ABD Başkanı, "Eğer büyük bir güçle savaşa girersek, gerçek silahların kullanıldığı bir savaşı kast ediyorum, bunun çok büyük sonuçlar doğuran bir siber saldırı sonucu olma ihtimalinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Biden yönetimi, ABD'de başta enerji olmak üzere bazı kritik altyapı şirketlerine yönelik saldırıların ardından siber güvenliği öncelikli konular arasına aldı.

Biden ile Putin arasındaki zirvenin ardından iki taraf arasında ABD'yi hedef alan siber saldırılarla ilgili düzenli temasların yapıldığı açıklandı.

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