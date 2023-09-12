ABD Başkanı Biden'a şok soruşturma çağrısı!

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CNN Türk ekranlarında McCarthy'in Biden'a azil soruşturması açılması çağrısını değerlendiren CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy, "Temsilciler Meclisi Başkanı tarafından adım geldi. Komitelere talimat verdiğini söyledi Biden'a yönelik azil soruşturması başlatılması için. Rüşvetin oğlu üzerinden ortaklarına aktarıldığı iddiası vardı. Banka hesapları üzerine bir başvuru yapılacak. Biz Biden'ın ABD halkına yalan söylediğini tespit ettik dedi. Ciddi iddialara göre, Biden ailesi, oğlu ve iş ortaklarına hükümet tarafından ayrıcalık edilmiş deniyor. Bu yolsuzluk kültürünün resmidir dedi. Önümüzdeki süreç daha hareketli geçecek. Bundan sonraki adım oylama sunmak olacaktır. Cumhuriyetçiler çoğunluk olursa, ki şu an çoğunluk sağlanmış görünüyor soruşturma başlamış olur. Bunu isteyenlerden biri Trump." ifadelerini kullandı.

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