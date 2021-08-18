ABD Başkanı Joe Biden'a kötü haber! Başkanlık koltuğuna oturduğundan beri ilk kez...

FiveThirtyEight araştırma şirketinin bu hafta yayımladığı anket sonuçlarına göre, Biden'ı destekleyenlerin oranı, başkanlığının başından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49,3 oldu.

Şirketin önceki anketlerinde bu oran, mart ayı sonunda yüzde 55, temmuz ayı sonunda ise yüzde 52,6 olarak kaydedilmişti.

Reuters/Ipsos'un haftalık anketine göre ise geçen hafta yüzde 53 olan Biden'a destek oranı, bir hafta içinde 7 puan kaybederek yüzde 46'ya geriledi.

Araştırma şirketleri, bu düşüşün nedeni olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı nedeniyle ülkedeki vaka sayılarının hızla yükselişe geçmesini ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın başkent Kabil'i kontrolüne almasını işaret ediyor.

Ancak Reuters/Ipsos anketinde, Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı, Demokratlarınsa yüzde 73'ü Afganistan'da yaşananları ABD'nin ülkeden çekilmesi gerektiğinin işareti olarak yorumladı.

Biden'ın, Afganistan'da "iyi iş çıkarttığını" düşünenlerin oranı ise yüzde 44'te kaldı.

AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME YÖNTEMİYLE İLGİLİ DE DESTEK TOPLAYAMADI



The Hill haber sitesinin ABD Kongresi kaynaklarından derlediği bilgiye göre, Afganistan'dan çekilme operasyonunu ele alış biçimiyle kamuoyundan yoğun eleştiri alan Biden, Kongre üyelerinden de yeterince destek toplayamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Charles Schumer başta olmak üzere bazı Demokratların Afganistan meselesiyle ilgili Biden'ın yanında durmayı seçtikleri ve bir konferans görüşmesi sırasında tüm Demokratları Başkanın arkasında durmaya çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, "Ancak Afganistan'ın Taliban'a hızlı teslim oluşu, Kabil'den gelen kaos görüntüleri, Amerikalıların ve on binlerce Afgan müttefiki ailenin nasıl ve ne kadar çabuk tahliye edileceğine dair sorular, Kongre üyelerinde hayal kırıklığına yol açtı." ifadesine yer verildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez'in dahi, Taliban ile olan anlaşmanın "tamamen yetersiz" olduğu konusunda Trump yönetimini eleştirse de "Biden yönetiminin ABD'nin hızlı bir şekilde çekilmesinin sonuçlarını doğru bir şekilde değerlendirmediği için hayal kırıklığına uğradım." şeklindeki sözleri de Demokratların hissiyatına örnek gösterildi.

"BIDEN'IN PARTİSİYLE ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞ AYRILIĞI"

The Hill, ABD birliklerinin Afganistan'dan ayrılması ve büyükelçilik çalışanlarının tahliyesiyle ilgili medyaya yansıyan görüntüler Demokrat Parti'de meydana getirdiği ayrışmayla ilgili, "Gelişmeler, Biden'ın yaklaşık 7 aylık yönetimi döneminde partisiyle arasındaki önemli ayrılıklardan birine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin kıdemli bir üyesi olan Jim Langevin de Biden yönetimindeki ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesini "felaket" olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı.

Langevin, "En azından Biden yönetimi, Afgan müttefiklerimize 20 yıllık gerçek bir plan borçluydu." derken, diğer Demokratlar Biden'ı doğrudan eleştirmese de Kabil'den çıkış yönteminin ele alış biçimini hoş karşılanmadıklarını belli etti.

Ayrıca, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, yönetimi Afganistan konusunda ifade vermeye resmi olarak davet eden ilk komite başkanı olurken, Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner ve Seanto Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Jack Reed de Afganistan'da "neyin yanlış gittiğini anlamak ve bu hataları tekrarlamamak" için oturumlar düzenleyeceğini söyledi.

Öte yandan, 20 sene önce Afganistan operasyonunun ilk başladığı dönemde öldürülen ABD'li Mike Spann'ın babası Johnny Spann, Washington Post'a verdiği röportajda, Afganistan'da öldürülen ilk Amerikalının babası olarak ABD'nin geri çekilmesinden "hayal kırıklığına uğradığını ve utandığını" dile getirdi.

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