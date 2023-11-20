ABD Başkanı Biden'a doğum gününde soğuk duş... Gazze politikası pahalıya mal oldu

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Gazze'den gelen haberlerde...

İsrail'in havadan ve karadan vurduğu bölgede can kaybı artmaya devam ederken Tel Aviv'e en büyük destek Washington'dan geliyor.

Her fırsatta İsrail'in yanında olduğunu deklere eden ABD Başkanı Biden'a doğum gününde kötü bir haber geldi.

Bugün 81 yaşında giren Biden Gazze'de izlediği politikanın sonuçları ile karşı karşıya kaldı.

NBC News'in son ulusal anketine göre, seçmenlerin güçlü çoğunluğu Biden'ın dış politikasını ve İsrail-Hamas savaşını ele alış biçimini onaylamıyor.

Söz konusu ankete göre, Biden'ın onay oranı başkanlığının en düşük düzeyi olan yüzde 40'a geriledi.

İLK DEFA TRUMP'IN GERİSİNDE KALDI

Buna göre, bugün bir seçim olması durumunda Biden ilk defa eski Başkan Trump'un gerisinde kalıyor.

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Çıkan sonuçlar ABD seçmeninin yüzde 62'sinin artık Biden'ın dış politika yaklaşımını onaylamadığını gözler önüne seriyor.

Seçmenlerin yalnızca %33'ü Biden'ın dış politikasını onayladığını beyan etti.

Bu oran Eylül ayına göre yüzde 41 olarak ölçülmüştü. Başka bir deyişle Biden'ın dış politikasına olan güven Eylül ayından buyana yüzde 8 düştü.

BIDEN'IN İSRAİL POLİTİKASINA 'ONAY' ÇIKMADI

Ayrıca seçmenlerin yalnızca yüzde 34'ü Biden'ın İsrail-Hamas savaşını ele alış biçimini onaylarken, yüzde 56'sı onaylamadığını belirtti.

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Parti bazında Demokrat seçmenlerin yalnızca yarısı (%51) Biden'ın savaşı ele alış biçimini onayladığını söylerken, bağımsızların çoğunluğu (%59) ve Cumhuriyetçilerin (%69) onaylamadığını söylüyor.

Haberde 'Biden'a yönelik erozyon en çok, çoğunluğu İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtında çok ileri gittiğine inanan Demokratlar arasında ve 18 ile 34 yaş arasındaki seçmenler arasında belirgin; bunların %70'i Biden'ın savaşı ele alışını onaylamıyor' denildi.

NBC News çıkan sonuçlar için 'Genç seçmenler Biden'dan kopuyor' yorumunda bulundu.