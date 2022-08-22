ABD Başkanı Biden'a bir darbe daha... Kötü haberi NBC duyurdu

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20 Kasım'da 80 yaşına girecek olan ABD Başkanı Biden'a bir kötü haber daha geldi.

Beyaz Saray'da ikinci dönem için yarışacağını her fırsatta dile getiren Biden'ın 2024 hayallerine bir darbe de NBC'den geldi.

ABD merkezli haber kuruluşu Biden'ı zor durumda bırakan son rakamları açıkladı.

NBC'nin gerçekleştirdiği ankete göre ABD'lilerin yüzde 74'ü ülkenin yanlış yolda olduğu görüşünde.

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HER 4 KİŞİDEN 3'Ü MEMNUN DEĞİL

Başka bir deyişle her 4 ABD'liden 3'ü ülkenin yönetilme biçiminden memnun değil. Bu konuda memnuniyetini dile getirenlerin oranı yüzde 21'de kaldı.

Aynı ankete göre, katılımcıların yüzde 58'i ABD'nin iyi günlerinin geride kalmış olmasından korkuyor. Yani katılımcıların yarısından fazlası ülkenin güm geçtikçe daha kötüye gideceği endişesi yaşıyor.

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Yaklaşık bin kişinin katıldığı ankete göre Biden'ın 'onay oranı' ise yüzde 42 bandında

NYT YAZMIŞTI... KENDİ SEÇMENİ DE BIDEN'I İSTEMİYOR

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) geçtiğimiz günlerde Demokratların ezici çoğunluğunun Biden'ın ikinci dönem için yarışmasından yana olmadığını sayfasına taşımıştı.

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Ülke çapında yapılan ankete göre Demokrat seçmenin yüzde 64'ü 2024 başkanlık seçimlerinde partinin yeni bir aday ile yarışmasından yana olduğunu belirtti.

DESTEK YÜZDE 36'DA KALDI

Aynı habere göre, Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 36'sı yani 3'te 1'i yeniden aday olmak isteyen Biden'ı destekliyor.

ABD'li seçmenlerin yalnızca yüzde 13'ü ulusun doğru yolda olduğu görüşünde. Kayıtlı seçmenlerin dörtte üçünden fazlası, ABD'nin yanlış yönde hareket ettiğini belirtti.

Bunun ana nedeni olarak ekonomi ve enflasyonla ilgili yaygın endişeler gösteriliyor.

ABD Başkanları kanunlara göre en fazla iki dönem görev yapabiliyor. Demokrat veya Cumhuriyetçi Parti'den seçimi kazanan aday ise çoğunlukla ikinci dönem de o partinin adayı oluyor.

Benzer bir yol izleyen Biden 2024 seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olacak. Ancak Biden'ın seçim döneminde 82 yaşında olacak olması da partiyi düşündüren bir nokta.

Biden yerine başkan Yardımcısı Harris'in aday gösterilebileceği belirtiliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.