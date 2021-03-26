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HaberlerDünya HaberleriABD Başkanı Biden, Yunanistan Başbakan'ı Miçotakis ile telefonda görüştü
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Dünya
Haber Giriş: 26.03.2021 - 05:11 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Biden, Yunanistan Başbakan'ı Miçotakis ile telefonda görüştü

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ABD Başkanı Biden, Yunanistan Başbakan'ı Miçotakis ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde "Doğu Akdeniz'de istikrar" vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Miçotakis'in telefonda görüştüğü bildirildi.

Biden'ın Yunanistan'ın 200. bağımsızlık yıl dönümü için Miçotakis'i kutladığına ve iki ülke arasındaki "güçlü ikili bağların derinleştirilmesi" için bağlılığını dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın iki ülke arasında artan savunma iş birliğine de dikkati çektiği aktarıldı.

Miçotakis ve Biden'ın sürdürülebilir bir ekonomi ve iklim değişikliği ile mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada, "Başkan Biden, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını verdi. Ayrıca iki lider enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar dahil ortak çıkar konularında koordinasyon yapılması konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

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