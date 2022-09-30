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ABD Başkanı Biden yine yolunu şaşırdı

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#Joe Biden#ABD#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 08:26

ABD Başkanı Joe Biden, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nda (FEMA) yaptığı konuşma sonrası kürsüden ayrılırken yine yolunu şaşırdı. Hareketleri nedeniyle son zamanlarda sosyal medyada eleştirilen Biden'ın yine "Her zamanki gibi yolunu şaşırdığı" ve "Başkanlık için yeterli olmadığı" iddia edildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda katıldığı basın toplantıları sırasında sergilediği hareketlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 79 yaşındaki Biden, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nda (FEMA) yaptığı konuşma sonrasında kürsüden inerken yine yolu şaşırdı. FEMA'daki konuşmasından sonra teşekkür ederek kürsüden ayrılan Başkan Biden'ın yanlış yere doğru yürüdüğü ve yanında duran yetkililerin Biden'a "Sayın Başkan" diye seslenerek yönlendirmeye çalıştığı görüldü.

Son zamanlarda katıldığı konferanslarda ve toplantılarda benzer hareketler sergileyen ABD Başkanı Biden, sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, bugün kürsüden inerken yolunu şaşıran Biden'ı eleştirerek, sağlığının Başkanlık görevine devam etmek için yeterli olmadığını iddia etti. Biden'a yöneltilen eleştiriler arasında, "Her zamanki gibi kayboldu", "Biden yine yolunu şaşırdı", "Yaşlı bir başkana güven duyulamaz", "Bu şekilde devam edemez", "Ülke için utanç kaynağı" şeklinde ifadeler yer aldı.

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BIDEN'A DÜN DE EŞİ YOL GÖSTERMİŞTİ

Sağlık durumunun Başkan olmaya devam etmek için yeterli olmadığı iddia edilerek eleştirilen 79 yaşındaki Biden'a daha öncede aynı şekilde yorumlar yöneltilmişti. Biden, Çarşamba günü, eşi First Lady Jill Biden ile katıldığı Engelliler Onur Ayı için düzenlenen bir törende yaptığı konuşma sonrasında da benzer hareketlerde bulunmuştu. Kürsüden inerken yolunu şaşırdığı kaydedilen Biden'a eşi Jill Biden'ın seslendiği ve "Buradan aşağı gideceksin" diye yolu göstermeye çalıştığı kaydedilmişti.

ÖLEN SENATÖRE SESLENDİ

Biden, dün Beyaz Saray'da açlık, beslenme ve sağlık konulu konferansın açılış konuşmasında ise yeni bir gafa imza atmıştı. Biden, konuşmasında geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'ye seslenerek, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Biden, AIDS, Tüberküloz ve sıtmayla mücadele için bağış toplamak amacıyla gerçekleştirilen Küresel Fon Konferansına katıldığı sırada da benzer hareketler sergilemişti. Kürsüden inerken yolunu kaybetmiş gibi görüntülenen Biden için sosyal medya kullanıcıları, Biden'ın "kaybolmuş gibi göründüğü" yorumlarını yapmıştı.

 

 

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