ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Başkanı Zelenksy görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenksy, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim hakkında 90 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme endişeleri üzerine gerçekleştirilen ikili görüşme sonrasında Zelenksy, yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Biden, Rusya Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği müzakerelerin içeriği konusunda beni bilgilendirdi." dedi.

Zelenksy görüşme sırasında ayrıca Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas'taki çatışmayı çözmek için ihtimallerin tartışıldığını ve Ukrayna'daki iç reformların gidişatının görüşüldüğünü söyledi.

Liderlerin görüşmesi sırasında açıklamada bulunan Beyaz Saray basın danışmanı Jen Psaki, Biden'ın Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini söyledi. Psaki ayrıca, Biden'ın Ukrayna'nın NATO'ya üye olma isteğini de desteklediğini belirtti.

İki ülke arasında devam eden gerilimlere atıfta bulunan Psaki, saldırganlığın Rusya tarafında olduğunu ifade etti. Psaki, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri yığılmasıyla ilgili derin endişelerini ve olası bir işgal durumunda güçlü önlemlerle yanıt verme taahhüdünü görüşme niyetinde" dedi.

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Doğu Ukrayna sınırında 100 binden fazla Rus askerin konuşlandırılması nedeniyle, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı düşünülüyor. Salı günü konuyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir video görüşmesi gerçekleştiren Biden, Rusya'nın işgal eylemi karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Biden Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, "Eğer gerçekten Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, bunun ciddi sonuçları olacak" dedi.

Beyaz Saray, Rusya'ya yapılan bu tehditlerin ekonomik yaptırımları içerdiğini, Ukrayna'ya daha fazla maddi ve savunma desteği sağlamayı içerdiğini belirtti.