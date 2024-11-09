×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Biden ve seçilmiş Başkan Trump, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Joe Biden#ABD#Donald Trump
ABD Başkanı Biden ve seçilmiş Başkan Trump, 13 Kasımda Beyaz Sarayda görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 22:58

ABD Başkanı Joe Biden ile ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Haberin Devamı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım'da 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım'da 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler." dedi.

Sözcü Jean-Pierre, toplantıya ilişkin daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor. Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.

Ancak Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joe Biden#ABD#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!