ABD başkanı Biden Ukrayna sınırında: Krizi yerinde görmek isterdim

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Biden’ı taşıyan ‘Air Force One’ isimli başkanlık uçağı, savaşın sürdüğü Ukrayna’ya sadece 80 kilometre mesafedeki Rzeszow şehrinde bulunan 82’nci Hava İndirme Bölüğü’ne indi. Biden’ı karşılamak için yola çıkan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın uçağı teknik arıza sebebiyle Varşova’ya acil iniş yapınca, ABD liderini Polonya Millî Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak karşıladı.

ABD ASKERLERİNE ZİYARET

Rus tehdidine karşı Polonya’da hazır bulunan ABD’nin 82’nci Hava İndirme Tümeni’nde askerlerle sohbet eden Biden, buradaki konuşmasında Amerikan askerlerine hizmetleri için teşekkür ederek, “Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız” dedi.

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‘SINIRI GEÇMEME İZİN VERMEZLER’

ABD lideri, daha sonra Polonya’nın başkenti Varşova’ya geçerek burada Polonya lideri Duda ile birlikte, Ukrayna’ya insani yardım konulu bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. İnsani krizi yerinde görmek için bölgede olduğunu belirten Biden, “Diğer yerlerde olduğu gibi yaşanan dramı ilk elden göremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi. Biden, savaşın ortasında Ukrayna sınırını geçmesine “anlaşılır bir biçimde izin verilmediğini” söyledi.

‘AÇIK BİR SAVAŞ SUÇLUSU’

Rusya’nın anavatanlarına yönelik saldırısından kaçmak için Polonya’ya sığınan milyonlarca Ukraynalı mültecinin insani dramına dünyanın tanık olduğunu belirten ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kast ederek “Açık bir şekilde savaş suçlusu olan bir adamın oluşturduğu yıkımın etkilerini azaltmak için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

KORUMA KARARLILIĞI

Biden’ın ziyareti, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in birkaç hafta önceki Varşova temaslarını izliyor. Rusya, Polonya sınırına yakın Lviv gibi Ukrayna’nın batı kentlerine yönelik saldırılarını arttırırken, savaşın NATO sınırlarına taşınmasından endişe ediyor. Bu kapsamda Kiev lehine cephede aktif rol oynayan Polonya’ya ziyaret, Washington yönetiminin NATO sınırlarının korunması konusundaki kararlılığını vurgulama amacı taşıyor.

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ABD 100 BİN UKRAYNALI MÜLTECİ KABUL EDECEK

Savaşın başından beri 3.7 milyon Ukraynalı ülke dışına çıkarken, 2 milyon ile en fazla mülteci ağırlayan ülke Polonya oldu. Öte yandan ABD’nin 100 bin Ukraynalı mülteciyi kabul etmeye hazırlandığı bildirildi. Biden yönetiminden yapılan açıklamada, Amerika’ya gelmek isteyen Ukraynalılar için mülteci yerleştirme programı da dahil tüm hukuki yolların kullanılacağı belirtildi. Detaylar henüz net değil ancak yetkililer zaman çizelgesi ve yasal yollar üzerine çalışma yürütüyor. ABD önceki gün savaştan kaçanlar için bir milyar dolarlık insani yardımda bulunulacağını duyurmuştu.

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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ: DRAMA TİYATROSU 300 KİŞİYE MEZAR OLDU

16 Mart’ta Mariupol’deki tiyatro binasına yönelik saldırıda 300 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Binanın siviller tarafından sığınak olarak kullanıldığı, bombalama esnasında içeride yaklaşık 1300 kişi bulunduğu belirtildi. Drama Tiyatrosu’nun enkazında günlerdir süren arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanıp tamamlanmadığı net değil.

Çeçen lider Ramazan Kadirov, güneydeki Mariupol’de belediye meclisini ele geçirdiklerini duyurdu. Meclis binasına Rusya bayrağı çekildiği iddia edildi.

Rusya, Karadeniz’deki gemilerden atılan seyir füzeleriyle Kiev’e 40 kilometre mesafedeki Kalynivka’da bir yakıt deposunu vurdu.

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Moskova, Ukrayna limanlarında bekleyen 15 ülkeden 67 gemiye güvenli geçiş önerdi. Bombardıman ve mayın tehlikesiyle limanlardan ayrılamayan gemilerin güvenli sulara ne zaman ulaştırılacağı belirsiz.

Ukrayna yönetimi, işgalin başından beri 135 çocuğun hayatını kaybettiğini, 184’ünün yaralandığını bildirdi.

Ukrayna ile müzakereleri sürdüren Rus heyeti, ana siyasi meselelere ilişkin hiçbir ilerleme kat edilemediğini duyurdu. Ukrayna’dan da görüşmelerin “çok zor ilerlediği” yorumu geldi.

Moskova, işgalin başından beri 1351 Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Bu, bir ayda ölen Rus askeri sayısına ilişkin yapılan ikinci duyuru oldu. Batılı istihbarat kurumlarına göre ise Rusya’nın kayıpları 7 bin civarında.

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Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesine yönelik tepkileri Nazilerin kitap yakmasına benzetti. Putin, “Bin yıllık bir kültürü iptal etmeye çalışıyorlar. Rusya ile bağlantılı her şeye karşı ayrımcılıktan bahsediyorum” diye konuştu.