ABD Başkanı Biden: Trump dengesiz ona brifing verilmesin

ABD Başkanı Joe Biden, halefi Donald Trump’ın ‘dengesiz davranışları’ olduğunu, bu nedenle ona istihbarat brifingi verilmemesi gerektiğini söyledi.

AĞZINDAN KAÇIRABİLİR

ABD’de eski başkanlara, ülkenin karşılaştığı ulusal güvenlik sorunları konusunda brifing verilmesi geleneği bulunuyor. Ancak CBS News kanalına konuşan Biden, Trump’a da aynı imkanın sunulup sunulmayacağı sorulduğunda “Bence yapılmamalı” dedi. Biden gerekçe olarak da halefinin ‘dengesiz tutumlarını’ işaret etti.

Eski Başkan Donald Trump’ın gizli bilgileri saklayacağına güvenilemeyeceğini öne süren Biden, “Ona istihbarat brifingi vermenin ne yararı var? Ağzından bir şey kaçırabilmesinin dışında ne yararı olabilir” dedi. İstihbarat brifingleri şu anda tüm eski başkanlara veriliyor. Biden’ın selefine brifing verilmesini reddetmesi, New York Times gazetesine göre bir ilk olacak.

KONGRE KARAR VERİR

Trump’ın iktidarda olduğu dönemde bu brifinglerden hoşlanmadığı, hatta kısa kesilmesini istediğine dair iddialar gündeme gelmişti. Joe Biden’a, Trump’ın 6 Ocak’taki Kongre binası saldırısında oynadığı rol yüzünden Senato’da yapılacak azil yargılaması da soruldu. Biden, Trump’ın bir daha herhangi bir kamu görevine getirilmesinin engellenmesine karar vermeyi Senato’ya bırakacağını belirtti.

SUUDİLERİ KIZDIRACAK HUSİ HAMLESİ

ABD’de Joe Biden yönetiminin, Donald Trump’ın son günlerinde “yabancı terör örgütleri” listesine eklediği Husileri listeden çıkarmaya hazırlandığı ve Kongre’yi bilgilendirdiği bildirildi. Yeni yönetimin Husilere bakışında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan yetkili, söz konusu adımın Yemen’deki insani krizin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla atıldığını belirtti. Biden, iki gün önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Yemen’de Husilere karşı yürüttüğü operasyonda Suudi Arabistan’a sağladığı askeri yardımı kestiğini duyurmuştu.