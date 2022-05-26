Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Teksas'a gidecek 

#Joe Biden#Teksas#Silahlı Saldırı
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Teksasa gidecek

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki bir ilkokulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası hayatlarını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret etmek için Teksas'a gideceğini duyurdu.

Haberin Devamı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki günlerde Teksas'a gideceğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte halk güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Biden, "Jill ve ben önümüzdeki günlerde ailelerle buluşmak için Teksas'a seyahat edeceğiz. Onların acılarını hissettiğinizi gösterirken umarım bu şok, keder ve travma durumunda biraz rahatlık getirebiliriz. Millet olarak hepimizin onların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

ABDde ilkokula kanlı baskın... Saldırgan katliam yapacağını Facebook hesabından duyurmuşABD'de ilkokula kanlı baskın... Saldırgan katliam yapacağını Facebook hesabından duyurmuş!Haberi görüntüle

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise yaptığı açıklamada, daha güvenli bir Amerika oluşturmak için silah güvenliği yasalarının hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Dünden beri tüm hislerimiz Teksas halkıyla beraber. Dün sabah sevdiklerine veda ederken son vedanın orada olacağını bilmeyenlerle beraber. Artık yeter. Başkanın dün gece dediği gibi makul silah güvenliği yasalarını uygulamaya geçirme cesaretine sahip olmalıyız. Herkesin kendini güvende hissettiği, çocukların okullarında kendilerini güvende hissettikleri bir Amerika oluşturmak için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Haberin Devamı

BIDEN POLİS REFORMU KARARNAMESİNİ İMZALADI

Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, daha güvenli bir ABD oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Biden, bu doğrultuda polis reformu kararnamesini imzaladı.

Biden, 2 yıl önce ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için Kongre'yi polislik yasasını kabul etmeye çağırdı. Yasaya göre ABD'de federal kurumların güç kullanımı politikalarını gözden geçirmesi ve bazı taktiklerin yasaklanması gibi öğeler yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joe Biden#Teksas#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı