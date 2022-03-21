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ABD Başkanı Biden, Polonya’ya gidecek

#Biden#Polonya#ABD
ABD Başkanı Biden, Polonya’ya gidecek

ABD Başkanı Joe Biden, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Rusya’nın Ukrayna saldırılarını görüşmek üzere Polonya’ya gidecek.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cuma günü, Rusya’nın “insan hakları krizine yol açan” Ukrayna saldırılarına verilen uluslararası tepkileri görüşmek için Polonya’ya gideceğini açıkladı. Biden, ziyareti kapsamında Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ayrıca, Biden’ın Polonya ziyaretinin 24 Mart’ta Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO, G7 ve AB toplantılarının ardından olacağı belirtildi.

AVRUPA LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın devamında Biden’ın bugün yerel saatle 11.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği aktarıldı.

Biden’ın Avrupa ziyareti kapsamında, Ukrayna’ya herhangi bir ziyaret düzenlemeyeceği de açıklandı.

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#Biden#Polonya#ABD

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