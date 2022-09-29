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ABD Başkanı Biden izleyicileri şoke etti... Sahnede ölen arkadaşını aradı!

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#Joe Biden#ABD#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 09:35

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden konuşma yaptığı sırada izleyicileri şoke eden bir soru sordu. Biden, geçen ay hayatını kaybeden kongre üyesine seslendi, yanıt alamayınca 'Jackie nerede?' diye sordu. O anlar viral oldu.

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Dünya, ABD Başkanı Biden'ın kürsüde sarf ettiği sözleri konuşuyor.

Geçtiğimiz hafta kürsüde yaptığı garip hareketler ile bir anda gündemin bir numaralı maddesi olan Biden bu sefer araba kazasında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'nin öldüğünü unuttu

Ağustos ayında ölen Walorski'yi arayan Biden'ın 'Jackie, burada mısın? Jackie nerede?' sözleri salonda soğuk duş etkisi yarattı.

Beyaz Saray'da açlığın sona erdirilmesi konulu konferanstaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Walorski, söz konusu konferansı finanse etmek için yoğun mesai harcayan kişilerin başında geliyordu.

Biden'ın Walorski ile yakın bir dostluğu olduğu biliniyordu. Biden'ın eşi Walorski'nin ölümünün ardından kaza haberinin eşi ve kendisini derinden sarstığını açıklamıştı.

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BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI

Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Biden, bir konuşmasının ardından boşlukla tokalaşmıştı.

Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi günlerce konuşulmuştu.

Daha önce içinde bulunduğumuz yılı karıştıran Biden geçtiğimiz dönemde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu belirtmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu.

Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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