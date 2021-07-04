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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 04.07.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

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ABD Başkanı Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Dünya, ABD Başkanı Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden gelen kareyi konuşuyor. Biden, Rivlin'in yardımcısının 12 çocuğu olduğunu öğrenince önünde diz çöktü. O anlar İsrail delegasyonunda yer alan fotoğrafçının objektifine yansıdı.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, geçen hafta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirilmişti. O görüşmede çekilen bir kare ise tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü

Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in önünde diz çöktü.

ABD Başkanı Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

O an, İsrail devlet başkanlığı delegasyonuna eşlik eden İsrail Hükümeti Basın Ofisi üyesi tarafından fotoğraflandı.

Haim Zach tarafından çekilen bu kare kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İsrail medyası Biden'ın Ravitz'in önünde diz çökmesinin nedeni manşetlerine taşıdı.

The Times of Israel haberi okurlarına '12 çocuğu olduğunu öğrenen Biden, Rivlin'in yardımcısının önünde diz çöktü' başlığı ile duyurdu.

ABD Başkanı Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Haberde Biden'ın bu jesti üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in şaşkınlığını gizleyemediğine dikkat çekildi.

Amerika Birleşik Devletleri ziyareti, Rivlin'in başkan olarak yaptığı son yurtdışı gezisiydi.

Rivlin, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı olarak yerini Yahudi Ajansı'na başkanlık eden Isaac Herzog'a bırakacak.

 

 

 

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