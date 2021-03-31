ABD Başkanı Biden, ilk kabine toplantısını yarın yapacak

Beyaz Saray Kabine İşleri biriminden yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden, ilk kabine toplantısını 1 Nisan Perşembe günü yapacak.



Amerikan basınında yer alan haberlere göre Biden, söz konusu toplantıda altyapı planı konusuna eğilecek.



Toplantıda kabine üyelerinin sosyal mesafeye maksimum dikkat göstereceği ve Biden da dahil herkesin maske takma zorunluluğu olduğu belirtildi.

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