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ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüştü

#Joe Biden#Emmanuel Macron#ABD
ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

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Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Macron ikili ve bölgesel konuları değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekiplerinin Sahel'de istikrar ve güvenliği desteklemek ve Hint-Pasifik'teki iş birliklerini genişletme adına yürüttükleri çabaları ele alan iki lider, NATO ile bütünlük içinde Avrupa'nın savunmasını güçlendirme konusunu da görüştü.

Biden'ın bu ay sonunda Roma'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Macron ile görüşmeyi "sabırsızlıkla" beklediği belirtilen açıklamada, buradaki görüşmede ABD-Fransa iş birliği alanları, ortak çıkar ve değerlerinin ele alınacağı ifade edildi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI HARRİS, GELECEK AY PARİS'E GİDİYOR

Öte yandan, görüşmede Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bu ay sonunda Paris'e yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkiler ve küresel sorunları görüşme adına önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Harris'in ofisinden yapılan açıklamada da Paris ziyareti kapsamında Harris'in 11 Kasım'da Paris Barış Forumu'nda konuşma yapacağı, 12 Kasım'da ise Paris Libya Konferansı'na katılacağı kaydedildi.

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#Joe Biden#Emmanuel Macron#ABD

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