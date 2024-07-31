ABD Başkanı Biden ile Brezilyalı mevkidaşı Lula Venezuela seçimleri için görüştü

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Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Lula da Silva ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimi sonrası oluşan siyasi durumun yanı sıra ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Biden, "Venezuela konusunda gösterdiği liderlik" için Lula da Silva'ya teşekkür etti.

İki lider Venezuelalı seçim yetkilileri tarafından sandık bazında tam, şeffaf ve ayrıntılı oy kullanma verilerinin derhal açıklanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu bildirdi.

Venezuela seçim sonuçlarının bölgede demokrasi için "kritik bir anı" temsil ettiğini belirten ikili, bu konuda yakın koordinasyonda olma taahhüdünde bulundu.

İkili ayrıca, temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması konusunda işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme kararı aldı.

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LULA DA SİLVA, VENEZUELA'YI SEÇİM TUTANAKLARINI YAYINLAMAYA ÇAĞIRDI

Öte yandan Lula da Silva, başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda "TV CEntro America" televizyonuna Venezuela'daki seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lula da Silva, Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro'yu seçim sonuçlarının meşruiyetini teyit etmek için seçim tutanaklarını yayınlamaya çağırdı.

Venezuela'daki seçim konusundaki anlaşmazlığın bu yöntemle çözülebileceğini dile getiren Lula da Silva, "Eğer seçim tutanakları durum hakkında şüphe uyandırıyorsa, muhalefet itirazda bulunur ve mahkeme sürecini bekler." diye konuştu.

Lula da Silva, seçim tutanaklarının yayınlanması ve teyit edilmesi durumunda herkesin Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımakla yükümlü olduğunu vurguladı.

VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor.